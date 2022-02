"Tallone eviti illazioni, gli alberi pericolosi vanno abbattuti": i Radicali Cuneo rispondono al sindaco di Fossano

"Il sindaco ci accusa di essere intervenuti 'in gran forza', ma in realtà ci siamo limitati a scrivere agli uffici comunali per chiedere informazioni. Se non tramite il Comune, dove dobbiamo informarci".

I Radicali Cuneo "Gianfranco Donadei" rispondono alle esternazioni che il sindaco di Fossano Dario Tallone ha riservato al nostro giornale nella serata di lunedì 21 febbraio, con al centro la potatura di una quercia pericolosa in via Santa Lucia e il discussissimo sfalcio dei tigli di corso Colombo.

"Tallone eviti illazioni: quando gli alberi sono un pericolo, vanno abbattuti - concludono i Radicali - . Situazione diversa rispetto ai tigli di Corso Colombo".

In una nota congiunta con Italia Nostra e Partito Democratico i Radicali riprendono poi la questione dei tigli - ricordando di aver vinto il ricorso al TAR contro l'abbattimento - : "Il sindaco non dice il vero quando afferma che mai la sua Giunta aveva parlato di abbattimento. La delibera della Giunta comunale numero 28 del 2021 adottava linee di indirizzo per l’abbattimento totale del viale. Il TAR ha poi parlato di irragionevolezza e sproporzionalità della delibera stessa, per cui un “restyling” del Corso non potrà passare per un abbattimento di alberi sani".

"Si rispetti il verdetto dei Giudici: l’amministrazione non può e non deve adottare provvedimenti che eccedano a quanto opportuno, anche per non gravare le casse pubbliche di spese non necessarie - concludono - . La Giunta, piuttosto, si preoccupi di un intervento di straordinaria manutenzione del viale. In nessuna perizia è emersa la necessità di abbattere gli alberi; è proprio sulla base di questo fatto che il TAR ha annullato la delibera di Tallone".