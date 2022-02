Il consiglio comunale dei ragazzi di Saluzzo sta per essere rinnovato

Un' iniziativa per permettere ai ragazzi di Saluzzo di partecipare in modo più attivo alla vita cittadina, sperimentando direttamente l’esercizio della democrazia.



E’ il Consiglio comunale dei ragazzi, il Ccr, che va avanti da anni e in queste settimane viene presentato nelle scuole di Saluzzo per arrivare all’avvio di un nuovo mandato.

Sono coinvolte 18 classi (1° e 2°) delle Mede e 15 classi (4° e 5°) della Primaria. Oltre a presentare varie attività proposte dagli educatori in cui gli studenti si devono mettere in gioco, durante gli incontri si “dà la parola” ai giovani consiglieri attualmente in carica, mediante la visione di un video con cui raccontano l’esperienza vissuta in questi due anni di Ccr.



Questo percorso di cittadinanza attiva vede protagonisti i ragazzi, ma impegna fortemente gli adulti (amministratori, tecnici del Comune, insegnanti, dirigenti, educatori, genitori), chiamati ad essere “facilitatori” di un processo di crescita e di esercizio della democrazia.



Entro 1-2 mesi ragazzi e ragazze che vorranno far parte del Consiglio comunale dei ragazzi dovranno candidarsi e svolgeranno un percorso che li porterà alle elezioni.

Le elezioni rappresentano il momento in cui gli alunni di Saluzzo che frequentano 4^ e 5^ elementare e1^ e 2^ media sceglieranno con il voto i nuovi consiglieri tra compagne e compagni candidati.



«Per chi come noi fa politica e amministrazione da tempo – dice il sindaco Mauro Calderoni insieme all’assessore all’Istruzione Fiammetta Rosso – è sempre un’emozione osservare la cura e la

passione con cui bambine e bambini del Ccr pensano e mettono in atto progetti, idee, istanze per la loro Saluzzo. E’ una grande iniezione di fiducia, una ventata di novità e di voglia di partecipare alla comunità cittadina che fa sperare in un futuro migliore, sempre più coinvolgente, sempre più inclusivo e accogliente».