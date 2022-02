Il vento di guerra soffia in Ucraina e il poeta braidese Bernardo Negro mette in versi un inno di pace

Iliade, Odissea e persino la Bibbia. Si sa, di guerre e battaglie si è scritto molto. Colpa anche dell’umanità che di conflitti bellici è piena. Ma, proprio perché di guerre si parla, più si scrive meglio è. E non per incitare allo scontro, ma per ricordare, tramandare, spiegare a chi non c’è stato quanto è accaduto, a chi non l’ha vissuto quanto può essere profondo l’orrore, quanto forte l’assurdità.

Tutto vale anche oggi. Anzi, soprattutto oggi, nel momento in cui il vento di guerra ha iniziato a soffiare in Ucraina in una data che è già storia: 21 febbraio 2022.

Fra gli appelli ed i richiami alla pace, il poeta braidese Bernardo Negro ci propone una poesia che riesce a farci immedesimare nella partitura di una tragedia che non conosce né età, né confini.

E cita la concittadina braidese, ma di origine istriana, Luciana Rizzotti, che ha vissuto sulla sua pelle il dramma dei profughi e dell’esilio.

Ecco la poesia





La guerra



Puntano le armi sul cuore del pensiero

ed i cingolati sferragliano sui ricordi.

Ieri Putin ha parlato al mondo, voce spenta

e un rovello che forse turba anche il rimorso

suo o di chi ascolta col bottone premuto

su un temuto sfacelo. Fugge la gente del Don

e non ha la “rosa dei venti” sulla miseria

di un pane raffermo o su mozziconi di case,

ferite sulla Storia che ci geme, ravvicinata.

Ieri la TV alternava registrazioni a “dirette”,

quasi se un timer suggerisse l’orrore. Abbiamo

fatti tardi e già era spento il riscaldamento

nella quiete assorta delle case, nel silenzio

che sembra vela la sera feriale. Amadeus ci

mostrava gli ignoti e ancora Putin parlava

di Imperi allargati da una rivalsa, già assimilata

dall’indifferenza del mondo. Lo ascoltammo

e dalla piazza, piena d’ombre invisibili a Bra,

pensammo a quelle d’Europa, piazze d’armi

dove anche il tavolo della parola è tarlato

e non resta che un’attesa, non più finzione

scontata, ma battere di tamburi

nell’eco disfatta del cuore. Ricordai

il manifesto “Taci il nemico ti ascolta” e l’Umpa

in notti che somigliano a questa. Ieri è stata giornata di vento,

ma quello della guerra rovesciava l’impeto della minaccia,

la sete di tutti i poteri che ci affannano.

Penso a Luciana Rizzotti, esule Istriana a Bra,

e alle sue lacrime trattenute dalla ciglia.

Poi si è spenta la luce. “E per le bollette”, dicesti,

ma forse ero io con le mani sull’interruttore.

Sapevo quanto mi costasse

il sonno e stamane come sa di sconfitta

il risveglio. Al “Bar” ho visto i giornali,

ma nessuno parla con questa Juve che perde

e la prima pagina che ruba tempo agli occhi.