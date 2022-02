La ricetta del comitato Cuneo centro contro il disagio: confronto, riqualificazione urbana e più sostegno sociale

Sono tre le ipotesi d'intervento che il comitato di quartiere Cuneo centro intende proporre all'amministrazione comunale post-elettorale per la risoluzione delle principali problematiche del quartiere stesso. E che nella serata di oggi (mercoledì 23 febbraio) verranno presentate alla popolazione in un incontro su Zoom.

Le tre direttrici vedono al centro la necessità di momenti di confronto mediato tra residenti, commercianti e le persone (migranti e non) che frequentano la zona di corso Giolitti, via Pellico e via Meucci, l'impegno a sostenere la vivibilità con progetti di riqualificazione urbana, e il maggior impegno dei servizi sociali e di educativa nella zona più problematica del quartiere.

I progetti messi in campo dall'amministrazione comunale, validi ma con limiti ben precisi, hanno spinto i membri del comitato a "chiedere un potenziamento e una miglior definizione del tipo di intervento sulla zona della stazione, con la possibilità di una costruzione dal basso delle iniziative".

"E’ opinione dei residenti e del Comitato che questi interventi, operanti nella direzione auspicata, dimostreranno la loro vera efficacia se verranno accompagnati da tutti i settori dell’amministrazione, in particolare quello dei controlli sul commercio e delle forze di polizia comunale, di concerto con le forze dell’ordine" conclude il comitato.