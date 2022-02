Campagna amica: a Cuneo un viaggio dolcissimo tra i segreti del miele

Il miele sarà protagonista domani, giovedì 24 febbraio, del nuovo show cooking firmato Coldiretti Campagna amica in programma all’Open Baladin Cuneo.

A partire dalle ore 18 invitanti ricette preparate dal vivo diventeranno occasione per raccontare un territorio di grandi eccellenze e di biodiversità da preservare, oltre che per dar voce alla passione di Valter Ellena, titolare dell’azienda agricola “L’ape golosina di Cascina Monfrin”.

L’azienda, sita a Narzole, è a conduzione familiare; Valter e la moglie Laura producono il “nettare degli dei” in diverse varietà spostando gli apiari dalla Val Mongia alla Val Corsaglia fino all’alta Val Tanaro: miele di ciliegio, tarassaco, acacia, castagno, fino a prodotti peculiari come il millefiori di senape bianca, dal sapore insieme dolce e piccante, e la melata di nocciolo. Gusti inediti che domani sera delizieranno i palati più curiosi, mentre Valter ne svelerà i segreti.

L’azienda, aderente alla rete Campagna amica, è anche una fattoria didattica impegnata ad organizzare laboratori con le scuole e, nei fine settimana, con le famiglie per avvicinare i più piccoli, ma non solo, all’affascinante mondo delle api.

In più, a partire dalla prossima primavera l’azienda inaugurerà la pet therapy con gli animali della fattoria e un nuovo laboratorio di apiterapia grazie a cui osservare da vicino, all’interno di una casetta, gli alveari ed entrare in contatto con le frequenze delle api e con i profumi, diversi in ogni stagione.

Una vera terapia di rilassamento adatta a tutti, grandi e piccini.

“Gli show cooking di Campagna amica – ricorda la Responsabile provinciale Elisa Rebuffo – offrono un’occasione unica per conoscere le piccole realtà familiari che costellano il mondo agricolo cuneese e ciò che hanno da offrire, non solo in termini di prodotti ma anche di servizi nell’ottica di un’agricoltura sempre più multifunzionale”.

Appuntamento, dunque, per domani alle ore 18 all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito con obbligo di Green Pass rafforzato e di prenotazione (telefono 0171.489199).

Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it