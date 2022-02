Alla guida di un furgone investì e uccise una 42enne a Chiusa Pesio: condannato a otto mesi

Si è chiuso in Tribunale a Cuneo il procedimento penale a carico di V. P., 52enne di Roccaforte Mondovì, che il 12 ottobre 2018, alla guida di un furgone, investì lungo la strada provinciale che attraversa frazione Vigna la 42enne chiusana Emanuela Ciravegna. Ricoverata d’urgenza all’ospedale di Cuneo, la donna morì due giorni dopo.



Imputato di omicidio colposo, V. P. era risultato negativo sia all’alcool test che agli stupefacenti. Successivamente aveva provveduto a risarcire la famiglia.



La donna, insieme al marito, quel giorno stava rientrando a casa da una passeggiata con il cane. Il giudice ha riqualificato il fatto come omicidio stradale e riconosciuto all’uomo le attenuanti generiche. V. P. è stato condannato a una pena sospesa di 8 mesi di reclusione. Ad aggiungersi, 240 euro di sanzione e la sospensione della patente per 8 mesi.