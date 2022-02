Lunga giornata di lavoro per domare un incendio boschivo a Sommariva Perno [FOTO]

Sono durate praticamente tutto il giorno le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo scoppiato a Sommariva Perno.

Le prime segnalazioni sono giunte stamane, poco prima delle 8. Il rogo è stato localizzato in località Maunera. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi.

Il Corpo Anti incendi boschivi del Piemonte è giunto sul posto inizialmente con le squadre di Canale e Montà. Nove volontari, con due mezzi attrezzati per spegnimento di roghi boschivi, si sono messi al lavoro iniziando la lotta contro le fiamme.

A supportare gli operatori AIB, i Vigili del fuoco, con le squadre di Alba e Racconigi e con la presenza del Dos, direttore delle operazioni di spegnimento. Il Dos si è interfacciato con l’ispettore provinciale del Corpo Aib Roberto Badellino, e sin da subito si è concordato sulla necessità di far intervenire l’elicottero del Servizio antincendio boschivo regionale.

Dall’alto, così, il mezzo aereo ha dato manforte alle operazioni di spegnimento. Con 27 lanci d’acqua, l’elicottero ha così contenuto e domato le fiamme. Ma è andato anche ad agire a protezione della RSA per anziani “Annunziata”, che fortunatamente non è stata raggiunta dalle fiamme.

L’intervento dell’elicottero – giunto sul posto intorno alle 10.30 – ha anche permesso di evitare che il fronte di fuoco procedesse verso la località “Rocche”, al confine tra Sommariva Perno e Baldissero d’Alba: qualora infatti le fiamme avessero scollinato, il rogo si sarebbe potuto propagare in una zona inaccessibile, complicando non poco il lavoro degli operatori AIB.

L’elicottero ha terminato le rotazioni intorno alle 12. Poi, il lavoro è continuato da terra, con le squadre AIB che hanno avviato il lungo e attento lavoro di bonifica, per scongiurare pericolose ripartenze dei fronti di fuoco.

Nel pomeriggio le squadre dei Vigili del fuoco – complice la situazione ampiamente sotto controllo – hanno fatto rientro, lasciando sul posto gli operatori del Corpo AIB, che a loro volta hanno continuato le operazioni di bonifica sino a quando le condizioni di visibilità lo hanno permesso.

L’allerta rimane tuttavia massima: “Trattandosi di un incendio di sottobosco e a tratti sotterraneo – conferma l’ispettore provinciale Badellino – abbiamo previsto per la giornata di domani ulteriori verifiche. In casi come questo sono possibili delle riprese: monitoreremo la situazione per intercettare in tempo qualsiasi e criticità e intervenire tempestivamente".

"Ringrazio tutti, in particolare l'intervento in prima battuta dei cantonieri, Polizia locale, Protezione Civile - commenta il primo cittadino sommarivese Walter Cornero -, che hanno circoscritto immediatamente l'area avvertendo i Vigili del Fuoco e l'Aib. I Carabinieri Forestali procederanno con le verifiche relative alla perimetrazione dell'area e ai danni al bosco".