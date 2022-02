Album di foto: come scegliere lo stile più adatto ai propri gusti

Come scegliere lo stile più adatto ai propri gusti quando si crea un album di foto? Esistono moltissime idee per album fotografico , l’importante è scegliere quella giusta in base a ciò che si vuole esprimere e raccontare.

Album foto stile classico

L’album foto stile classico è l’ideale per raccontare tanti momenti importanti della propria vita. Si tratta di una scelta caratterizzata da foto che vengono studiate in anticipo dal fotografo. Sono piuttosto rigorose, il più delle volte in posa, con inquadrature tradizionali e molto classiche. Attenzione però: non si tratta di scatti antiquati o noiosi, neppure identici per tutti, ma che seguono comunque una linearità di base.

In alcuni eventi questo stile risulta quasi obbligatorio perché è il migliore per cogliere alcuni dettagli con grande efficacia. Parliamo, ad esempio, di foto di gruppo tradizionali, con pose che sono pulite, essenziali e ordinate. Seguendo questo stile dunque non si corre il rischio di essere impreparati di fronte alla scelta dello sfondo e nel modo di porsi di fronte all’obiettivo. Sarà infatti il fotografo a fornire tutte le indicazioni dopo aver fatto un sopralluogo negli ambienti, scegliendo già alcune immagini di esempio in anticipo. Questo stile si adatta a chi ha un carattere tradizionalista e vorrebbe avere un album con foto scelte con cura. Pose e luci infatti non sono mai a caso.

Album foto stile documentaristico

Lo stile documentaristico è opposto all’approccio classico. Presenta scatti spontanei, con zero interferenze o interruzioni con il normale svolgimento degli eventi. Non c’è quindi una pianificazione dietro, dunque la mano del fotografo “c’è ma non si vede” e i suoi interventi sono assolutamente minimi, perché non richiede delle foto in posa oppure studiate in anticipo.

L’effetto finale è molto naturale, perfetto per immortalare la fase dei preparativi di un evento, i momenti salienti, ma anche quelli più segreti e spontanei. Questo stile si basa perciò su una totale improvvisazione e non è possibile avere il controllo totale su quello che sarà il risultato finale. Si consiglia per chi non riesce ad essere totalmente spontaneo di fronte all’obiettivo o preferisce un fotografo che sia una sorta di presenza impercettibile.

Album foto artistiche

Le foto artistiche sono scatti lavorati che richiedono una lunga ricerca e preparazione prima di essere realizzate. Si studiano lo sfondo, le pose, le luci e le inquadrature. Nella fase di post produzione poi il fotografo interviene andando a ritoccare gli scatti con l’uso di effetti speciali e filtri che possono enfatizzare colori, luci e dettagli. Il lavoro successivo dunque ha un ruolo che è decisivo. Le foto sono uniche e possono trasformarsi in opere d’arte meravigliose. Dovrebbe scegliere questa soluzione chi vuole qualcosa di originale e ricercato.

Album foto stile pubblicitario

Questo stile fotografico è basato su un racconto fotografico in cui vengono evidenziati gli elementi decorativi, in particolare gli abiti e gli accessori, come pure la location e le scenografie. Ciò si fa con colori accesi e vividi, con pose che sono spesso elaborate e che richiedono tempo. Si usa inoltre una modernissima attrezzatura, con luci da studio e assistenti a seguito del fotografo.