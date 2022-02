Bitcoin, Ethereum, Cardano e Shiba: analisi dei prezzi

Nonostante tutte le criptovalute agli inizi del 2022 abbiano avuto un forte calo , possiamo dire con certezza che adesso iniziano man mano a recuperare. Bitcoin ed Ethereum raggiungono quasi il 2% di guadagno mentre Shiba lo supera addirittura. Cardano perde ma davvero di poco, solo lo 0.25%. Tutto ciò dipende anche dalle questioni importanti globali che stiamo affrontando in questo momento nel mondo, come ad esempio l’inflazione americana o la questione tra Russia e Ucraina . Ad esempio se le tensioni tra questi due paesi dovessero aumentare, molto probabilmente queste tensioni inciderebbero sull’estrazione di Bitcoin e di conseguenza sul suo prezzo.

Ma facciamo una panoramica breve di come stanno andando le criptovaluta sopra citate.

Bitcoin verso la stabilizzazione del prezzo

Bitcoin sta cercando di stabilizzare il suo ritmo e di conseguenza il suo prezzo cercando di non ricadere negli errori del passato. Infatti è solita far schizzare da un momento all’altro i suoi prezzi alle stelle con un ritmo incessante di attività, al contrario di questa volta che cerca di mantenere un ritmo stabile e costante.

Per poter avere la stabilità e il successo continui di Bitcoin, la criptovaluta stessa deve assicurarsi una crescita continua per non perdere i suoi investitori. Situazioni del genere si sono già verificate in passato in quanto la moneta digitale ha fatto calare tutto di un botto il suo valore aumentando di troppo l’indice di paura e costringendo i suoi clienti a lasciare.

Deve dunque stare attenta alle sue mosse e cercare di tenere un mercato stabile, soprattutto perché questa stabilità di mercato dipende principalmente da lei.

Ethereum va avanti un po alla volta e cautamente

Ethereum ha perso davvero molto alla fine dell’anno 2021 e agli inizi dell’anno 2022. Solo un mese dopo ha iniziato a riprendersi ma lo fa in modo molto cauto e cercando di farlo risalire poco alla volta proprio per non ricadere negli stessi errori come Bitcoin.

Ormai al giorno d’oggi con BitiQ e molte altre piattaforme exchange è facile investire in una criptovaluta piuttosto che un’altra e quindi facile che gli investitori si muovano in un’altra direzione. Per ora però pare che questo non sia ancora successo e i sostenitori di Ethereum continuano a credere in lei. Vedremo come andrà prossimamente. Ad ora Ethereum mantiene un prezzo abbastanza buono e stabile che si aggira attorno ai 2.449,11 dollari.

Ada ancora in luoghi bassi e scuri

Ada, ovvero la criptomoneta di Cardano , ha cercato come le altre di recuperare un po 'alla volta ma purtroppo questa non sembra aver avuto fortuna come Bitcoin ed Ethereum. Certo è che è riuscito a ridurre di tanto le sue perdite ma non è ancora in grado di trasformare tutto ciò in qualcosa di positivo.

Di certo se si vanno ad analizzare i dati grafici si potrà notare che il suo ribasso non è più netto come in precedenza. Attenzione, suggeriamo sempre di consultare i grafici dell’andamento di tutte le criptovalute e non solo di Cardano dal momento in cui si decide di investire, sia per l'acquisto che per la vendita delle monete digitali.

Shib ci lavora su

Rispetto a Cardano, anche Shiba Inu pare avere più fortuna. Sta cercando anche essa di recuperare e sembra con discreti risultati, facendo anche dei guadagni piuttosto significativi. Ad oggi ha avuto un’aggiunta di guadagno superiore al 2%.

Ormai il calo e il rialzo delle criptovalute è stato ultimamente così netto che se ne parla in tutto il mondo digitale. Meglio essere sempre aggiornati e tenere d’occhio la situazione!

Pensieri finali

A conclusione di quanto visto potremmo dire che comunque sia, per il 2022 il mercato finanziario delle criptovalute sta crescendo, grazie anche alla buona rimonta di Bitcoin che come abbiamo detto in precedenza, influisce molto sul mercato in generale. Tuttavia la situazione sembra continuare ad essere stabile e in crescita. Bisogna però al momento tener conto della situazione del Kazakistan che ha deciso di chiudere l’estrazione di Bitcoin a causa del troppo dispendio di energia. Si sta cercando però, un metodo alternativo. Vedremo più in là se possiamo continuare ad avere speranze in questa crescita di mercato.