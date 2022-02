Migliorare la gestione delle operazioni alberghiere in più strutture

Diverse ricerche dimostrano come, dietro al successo di alberghi e strutture, ci siano più parametri da considerare. Tra questi indubbiamente c’è anche tutto un mondo parallelo legato alle operazioni alberghiere, ovvero a tutto quel sottobosco di operazioni, azioni e pensieri che regolano il funzionamento profondo di una struttura.

Il successo di una struttura ricettiva dipende molto anche dal team che si occupa di far si che le operazioni alberghiere avvengano nella migliore maniera possibile. Il punto principale è che, specie le strutture più piccole, c’è poca informazione sul tema.

Per questo motivo all’interno di questo articolo cercheremo di riassumere alcuni dei concetti chiave dietro una migliore gestione delle operazioni alberghiere.

Strumenti e competenza vanno sempre di pari passo

La prima cosa di cui dover tenere conto è il dover fornire, in termini di strumenti e formazioni, tutto il necessario al proprio team se si vuole puntare a ottenere risultati positivi. Questo discorso è molto ampio e va dal semplice far si che la portineria sia sempre rifornita di carta e penna al far si che chi si occupi delle pulizie possa sempre contare su materiale di qualità.

Gli strumenti, però, non sono niente senza qualcuno che sia capace di usarli ed è per questo che chi gestisce delle strutture ricettive deve essere a conoscenza del fatto che la formazione in tal senso è importante. La formazione, in questi casi, dovrebbe esser tale da dover dare la possibilità a chiunque di prendere delle decisioni anche in caso di assenza di un manager, in modo da non ostacolare la catena di comando in caso d'impedimenti. La conoscenza dei funzionamenti fondamentali di una struttura ricettiva, pertanto, è indispensabile.

L’importanza dell’avere con sé i giusti software

Vista la complessità della faccenda è importante accettare fin da subito di farsi aiutare da tutti gli anni e le risorse spese da aziende terze in soluzioni informatiche. Sfruttando programmi come Amenitiz, la soluzione all-in-one che rende piú facili le prenotazioni dirette , ad esempio è possibile ridurre la complessità gestionale per le prenotazioni lasciando più spazio di manovra per altri compiti.

Questo è soltanto uno dei possibili utilizzi di un “software”: non dimentichiamoci dell’esistenza dei channel manager o di altri sistemi per la semplificazione dell’organizzazione dell’inventario. La tecnologia è un amico importante che può ridurre i compiti manuali ad azioni meno esose in termini di tempo.

Semplificare la gestione delle operazioni applicando manutenzione preventiva

La manutenzione preventiva all’interno di una struttura ricettiva dovrebbe essere una pratica essenziale. Praticando manutenzione preventiva su tutti i sistemi più delicati di una struttura (aria condizionata, tubature, infissi) si evitano imprevisti che hanno il potenziale per trasformare una tranquilla giornata di lavoro in un inferno con possibili conseguenze a lungo termine; a nessuno piace perdere clienti, no?

La manutenzione preventiva è un ottimo modo per alleggerire la gestione delle operazioni in caso d'imprevisti ed è un qualcosa di cui bisogna tener conto sempre più spesso, specie all’ingrandirsi della struttura.