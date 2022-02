Venerdì 25 e sabato 26, il Ristorante del Bramafam di Revello propone per cena un Grande Fritto Misto alla Piemontese

Con l’inizio della bella stagione ma con ancora quel freschetto frizzante che mette appetito, il Ristorante del Bramafam, storico e rinomato ristorante di Revello, ha deciso di proporre alla clientela un Grande Fritto Misto Piemontese, secondo la ricetta della tradizione.

Daniele e Barbara vi aspettano per le cene di venerdì 25 e sabato 26 febbraio, dalle ore 20 a Revello presso il loro accogliente locale che da più di 20 anni accoglie e coccola ospiti che arrivano da tutta la provincia.

Il Menù delle serate:

Entrée di Benvenuto

Gran Fritto misto dolce e salato

Dessert

Caffè

Prezzo: € 30 bevande incluse.

Per chi lo desidera, è anche possibile asportare le portate.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 24 febbraio.

Sarà anche l’occasione per chi non conosce ancora questo ristorante, di scoprire una location curata e ben strutturata, che propone la cucina tradizionale piemontese e in cui gli ampi spazi favoriscono le occasione di cerimonie, ricevimenti, meeting aziendali e banchetti.

Ristorante del Bramafam - Via Saluzzo, 83 - Revello CN - Tel 0175.257337 - 335.8440122

info@ristorantedelbramafam.com - www.ristorantedelbramafam.com