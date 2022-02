Ad Artesina ritorna Pinky

Un gradito ritorno! Pinky torna ad Artesina. "Con immenso piacere, per la gioia dei più piccini - annuncia Paolo Palmieri, Ceo di Artesina Spa - a partire da domenica 6 marzo il simpaticissimo coniglio rosa simbolo di Artesina tornerà sul palco centrale per l’immancabile baby dance".

E' il prologo al ritorno dell’animazione in piazza e, soprattutto, l'annuncio dell'arrivo di un evento che ha reso Artesina famosa in tutta Italia, il tradizionale raduno delle mascotte sulla neve.

Appuntamento fissato per sabato 5 marzo alle ore 14. Un evento unico sul territorio nazionale, giunto alla 16a edizione. Simpaticissimi pupazzi giganti, provenienti da ogni parte dello stivale, si cimenteranno in una originale discesa sul tracciato del campo scuola Costabella.

Le animazioni e la baby dance con Pinky torneranno ad essere l’appuntamento fisso della domenica per tutta la restante parte di stagione invernale, sempre a partire dalle ore 12.

Una stagione che, con l'arrivo della neve, è ancora più bella. Ben 25 centimetri sono arrivati a imbiancare la Turra e i cannoni sono sempre in funzione per rendere perfette le piste a disposizione di tutti gli appassionati di sci e di tanti club nazionali e internazionali che le utilizzano per i loro allenamenti. Gli impianti sono aperti dalle 8.30 alle 16.30 e skipass acquistabile direttamente alle biglietterie oppure online su www.artesina.it se in possesso del supporto-key card.

Artesina si conferma "famili friendly" e non solo per le tante attività dedicate ai più piccoli. E' la "stazione a metri zero" con molteplici servizi a disposizione senza dover ricorrere all'automobile.

La Piazza Pedonale resta il fulcro di numerose attività con possibilità di ristoro presso bar e ristoranti e di noleggiare l'attrezzatura per sciare presso numerosi esercizi commerciali. Una vera e propria "montagna amica", ideale per le famiglie ma anche per chi ama lo sci con il suo dislivelo "importante" e le piste per tutti i gusti e le abilità.

Aggiornamenti in tempo reale sulla pagina www.facebook.com/Artesina e sul sito www.artesina.it