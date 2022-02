Torna l'evento benefico “Un sorriso per Giorgia”: al Toselli di Cuneo con i Tre Lilu

Quindici edizioni e più di 151.500 euro devoluti in beneficienza. Dagli istituti scolastici di Mondovì e dintorni alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, dalla Collina degli Elfi di Govone alle Associazioni Autismo Help, Gli Aquiloni e l’Alveare, dai reparti ospedalieri di Mondovì e Ceva alla Casa do Menor, solo per citare alcune delle realtà finora supportate dall’iniziativa.

Dal 2007 ad oggi il sorriso della piccola Giorgia Cavarero ha illuminato la quotidianità di volontari, pazienti, medici, insegnanti ed educatori, infondendo in ciascuno carezze di speranza e sollievo.

Merito di un evento benefico che negli anni ha saputo amalgamare la concretezza delle azioni con la magia della musica e dell’arte, per una serata che da sempre emoziona e coinvolge gli spettatori di tutte le età. Un’esperienza profonda e immersiva che ritorna anche quest’anno in collaborazione con la LILT Cuneo e grazie al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, della SILVATEAM, della Banca Cambiano 1884, della M.L.M., dell’Associazione La Funicolare e di Informatica System.

L’appuntamento, imperdibile, è per sabato 12 marzo alle ore 21 presso il Teatro Toselli di Cuneo.

Ad animare la serata, come sempre, i Trelilu, che proprio a Cuneo presenteranno il loro diciottesimo lavoro discografico “Lilumania”, dando parimenti il via ai festeggiamenti ufficiali per i trent’anni di carriera. La musica, la comicità e un dialetto maccheronico che alla fine capiscono tutti, dalla Valle d’Aosta alla Liguria, torneranno quindi protagonisti per onorare la memoria e il sorriso di Giorgia e per celebrare una carriera artistica destinata a perdurare nel tempo. Tragicomico e surreale, concerto e cabaret, locale e internazionale. Ad impreziosire le tradizionali contaminazioni culturali dei Trelilu e ad alternarsi con loro sul palco del Toselli, ci saranno anche i campioni di Serie A della pallapugno (che nell’occasione improvviseranno un coro), le percussioni di Gilson Silveira, il bassotuba di Gioele Barbero e la maestria di Margherita Oggero, da sempre amica e complice dei Trelilu.

Ingresso con green pass rafforzato € 15,00 (platea e palchi) o € 10,00 (altri posti).

Prenotazione obbligatoria ad Esedra Mondovì (0174.552192; esedramondovi@gmail.com) o LILT Cuneo (0171.697057 ; cuneo@legatumoricuneo.it).