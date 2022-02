Viaggi memoria, Bergesio: “Sì convinto per ricordare sempre la storia”

"Le pagine della nostra storia e le persone uccise meritano di essere ricordate, la Lega vota in modo deciso sì al Ddl sul Fondo 'Viaggi nella memoria'. Questo disegno di legge, dopo due anni di Covid, è diventato ancora più importante. Per qualcuno la Shoah è un'invenzione. Negare a un popolo ciò che ha causato profonda sofferenza è disumano. Chi minimizza, o addirittura nega, infligge altro dolore. Un percorso importante per il riconoscimento di una pagina buia della nostra storia a cui anche la nostra terra ha contato vittime tante vite umane. Per i nostri giovani rappresenterà un’opportunità di conoscere e rivivere i tragici momenti per contribuire a creare una coscienza libera e contro ogni totalitarismo".



Lo dichiara in una nota il senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), che ha espresso voto favorevole sul Ddl Fondo 'Viaggi nella memoria', provvedimento di cui è firmatario insieme ai suoi colleghi della Lega Salvini Premier.