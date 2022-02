Tamponi rapidi in Croce Rossa: a Cuneo screening per la cittadinanza

La Croce Rossa di Cuneo torna a svolgere screening di positività al Coronavirus con una giornata di tamponi rapidi presso la sede di piazza della Croce Rossa, in zona campo di atletica.

I tamponi verranno effettuati in una postazione allestita dalle 9 alle 14,30 di sabato 26 febbraio. I risultati verranno rilasciati dopo 15 minuti di attesa.



La prestazione sarà gratuita con offerta libera. I fondi raccolti saranno utilizzati per l’acquisto di un mezzo per trasporto infermi.



“In caso di negatività al tampone – spiega Gianni Valsania, presidente della Croce Rossa di Cuneo – sarà rilasciato il Green pass mentre in caso di positività sarà comunicata all’Asl per l’avvio dell’isolamento”.



Non è necessaria la prenotazione.