Verzuolo, si inaugura la mostra “Sulle tracce di Dante”

Venerdì 4 marzo alle 16 verrà inaugurata nel Palazzo Comunale di Verzuolo la mostra “Sulle tracce di Dante”.

Sarà possibile vedere il fac-simile delle preziose pergamene del Codice dantesco da poco restaurate dal Comune, documenti tra i più antichi in Piemonte, la cui datazione è ipotizzata intorno al 1350. Riproducono una parte del Purgatorio della Divina Commedia.

Il Comune conserva questo patrimonio dalla fine del XIX secolo, quando il farmacista verzuolese Agostino Savio le trovò casualmente riordinando l’archivio storico. Costituivano la copertina del libro dei conti del 1603. Rimaste poco visibili al pubblico ed agli studiosi, saranno ora esposte ed accompagnate da un percorso didattico esplicativo che ne documenterà storia, studi e probabile origine.

Il progetto, finanziato dalla Fondazione CRCuneo, è stato realizzato dall'Istituto Denina Pellico Rivoira in collaborazione con il Comune di Verzuolo e ha attivato le varie anime e professionalità che compongo la scuola.

La ricerca letteraria, storica e culturale, l’elaborazione informatica, multimediale e didattica, la progettazione impiantistica ed illuminotecnica della mostra sono state realizzate dagli allievi e dagli insegnanti dell’Istituto, in modo da essere facilmente fruibili ed il più possibile inclusive.

Hanno collaborato attivamente all’iniziativa anche gli allievi della scuola secondaria di primo grado IC Leonardo da Vinci di Verzuolo, le diverse associazioni del territorio come l’ACV (Associazione Culturale Verzuolese), l’Associazione Librarsi, Gli Amici di Griselda ed alcuni privati.

Sarà possibile visitare la mostra nei giorni 5-6-marzo e 12-13 marzo dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.

Una importante occasione per conoscere il patrimonio archivistico e storico del nostro territorio che in epoca medievale è stato un grande centro di elaborazione culturale ed artistica, in grado di competere con importanti centri italiani ed internazionali.