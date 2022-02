A Cuneo un nuovo corso per operatore di stazione di radioamatore

La Sezione ARI (Associazione radioamatori italiani) di Cuneo ha programmato l’organizzazione del corso di teoria per il conseguimento della patente per operatore di stazione di radioamatore.

Il percorso formativo del corso ha come obiettivo quello di fornire un apprendimento pratico, immediato e facilmente spendibile nel mondo della radio a persone interessate a operare in un settore come quello dei radioamatori sempre dinamico ed in continua evoluzione.

Nel corso degli anni l’enorme progresso tecnologico e scientifico, non solo nel campo della radiotecnica e delle telecomunicazioni ma in tutte le scienze direttamente o indirettamente collegate, ha profondamente modificato la figura tecnica del radioamatore, ma non lo spirito al quale deve attenersi.

Durante il corso verranno affrontati i principali aspetti legati alle basi dell'elettronica, alla radiotecnica ed alle antenne, alla propagazione delle onde elettromagnetiche ed alle procedure operative, attraverso approfondimenti teorici e numerose esercitazioni pratiche prima dell'esame ministeriale.

Obiettivo finale del percorso formativo è quello di conseguire la patente di radioamatore, strumento legalmente abilitante all'operatività radioamatoriale, elevando e consolidando le competenze tecnico specialistiche dei partecipanti, al fine di renderli autonomi ed efficaci nel prendere decisioni relative all'operatività complessiva, alla gestione della stazione radio ed alla sperimentazione.

Da alcuni anni il passaggio da un sistema di esame ministeriale basato sullo svolgimento scritto con domande tematiche al sistema a quiz con risposta multipla ha comportato un diverso percorso formativo dell’aspirante radioamatore, formazione che, se da un lato permette un facile superamento dell’esame, dall’altro comporta, di fatto, una minore preparazione sia teorica che operativa, preparazione indispensabile per affrontare seriamente e nei dovuti modi il servizio di radioamatore.

Per la partecipazione al corso è necessario iscriversi all’ARI Radio Club. Il corso è rivolto a chiunque sia interessato a diventare radioamatore, in particolare è suggerito per appassionati della radio e della sperimentazione e studenti degli istituti superiori.

Non vi sono particolari limiti di età, anche i minorenni possono partecipare.

Il corso sarà sviluppato mediante incontri settimanali presso la sala multimediale della sede ARI di Cuneo sita in via Rota 15 e tramite incontri on-line su apposita piattaforma webinar.

Gli interessati sono invitati a partecipare alla prima serata introduttiva-conoscitiva che avrà luogo alle ore 21 del prossimo venerdì 4 marzo 2022 presso la sede ARI di Cuneo, sita in via Rota.

Ulteriori richieste diinformazioni possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@aricuneo.it.