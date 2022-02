All’Arimondi Eula “l’amore al tempo delle leggi razziali”

All’interno delle celebrazioni per la Giornata della Memoria e grazie a Progetto Cantoregi e all’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia Cuneo, una ventina di studenti dell’IIS Arimondi–Eula, sezione di Racconigi, ha partecipato, domenica 30 gennaio alla proiezione del docufilm “Dove danzeremo domani?” realizzato da una giovane e brillante regista francese: Audrey Gordon.

A partire dalle vicende della sua famiglia la regista ha intrecciato sapientemente ricerca storica e narrazione intima di emozioni e sentimenti, in un tempo in cui pareva non esserci spazio per tutto questo.

La vicenda dei due protagonisti, Federico Strobino, ufficiale italiano e Rima Dridso Levin, ebrea russa, è ambientata a Saint-Martin-Vésubie, nelle Alpi Marittime, zona francese sotto il controllo italiano fino all’8 settembre 1943.

L’esercito italiano realizza qui per gli ebrei una sorta di ghetto a cielo aperto, dove la vita scorre senza rastrellamenti nazisti e con una tranquillità che poche altre zone d’Europa hanno conosciuto. In questa sorta di “tempo sospeso” è ambientata la storia del docufilm, una storia d’amore appassionata, quotidiana, difficile, come qualsiasi altra storia d’amore.

Queste le osservazioni degli studenti raccolte dopo la visione del docufilm: "Il fatto che tutto il documentario sia basato su una storia d’amore potrebbe essere semplicemente un modo per smorzare un po’ il tema cupo e tragico e invece è molto più di questo. La passione della regista per il suo lavoro e per la ricerca storica ci ha molto colpiti. Ha saputo ricostruire una storia vera e romantica. La narrazione, per nulla banale e scontata, ha mostrato ciò che sui libri di storia non viene citato.

Questo documentario è stato per noi una nuova modalità di trasmissione della storia in maniera del tutto originale e questo perché fa parlare l’evento tramite le persone che lo hanno vissuto, nella loro semplicità e quotidianità, pur maggiormente alienata rispetto alla nostra, ma soprattutto nella la loro piena umanità.

Uno straordinario e sorprendente documentario su un amore vissuto tra le difficoltà del fascismo, le leggi razziali, e la guerra: è stato un momento davvero intenso e ricco di emozioni, dato sicuramente dalla difficile e passionale storia d’amore tra Federico e Rima, ma soprattutto dalla grande sensibilità con cui la regista è riuscita a costruire la sceneggiatura, avvalendosi di documentari, lettere e fotografie private.

Fin dai primi minuti ci si riesce ad immedesimare nell’ambientazione o, per lo meno, si riescono a cogliere le differenze di quel tempo rispetto ad oggi. A questo ha sicuramente contribuito la scelta di inserire esclusivamente immagini dell’epoca per tutta la durata del film, immagini che conducono lo spettatore a riflettere sui benefici di cui godiamo oggi rispetto a quelli mostrati.

Siamo riusciti ad immaginarci in quel periodo, a vivere le stesse emozioni che provavano i due personaggi. Un filo narrativo dal sapore umano che ci ha fatti risalire da emozioni comuni dell’uomo a quello che è uno degli eventi più importanti della nostra “memoria”. Se la memoria è propriamente “magistra vitae”, il documentario, posto in questa modalità, ci ha fatto incontrare una donna che ha lavorato per portare alla luce una storia di uomini comuni che, proprio per questo, potremo portare con noi, questa volta sul serio, e forse sapremo usarla come lezione.

Federico e Rima hanno costruito il loro rapporto tra incontri clandestini e coinvolgimenti famigliari, fino alla nascita del piccolo Mario che, la fatica delle relazioni umane e la brutalità della guerra, costringerà a crescere perdendo troppo presto l’affetto e la guida del padre. È con lui che il docufilm si chiude, ormai anziano e riconciliato con il passato, anche grazie al bellissimo lavoro di Audrey.

Sì, grazie Audrey, perché siamo usciti dalla visione del tuo film con un senso di speranza … come ci ha detto Mario, dopo la tempesta il sole torna sempre a splendere e l’amore può farcela, sempre".

Questa, invece, la risposta di Audrey Gordon ai commenti degli studenti.

"Cari studenti,

Non so come ringraziarvi per il vostro messaggio. Sono tantissimo toccata. Forse ho fatto questo film precisamente per quest’unica ragione. Per ricevere questo messaggio.

Mio nonno fu salvato dagli italiani e dal suo essere vivo sperava di rendere omaggio agli italiani. Spero che lui sappia che oggi, da qualche parte all’ombra di queste montagne protettrici, ci sono giovani Piemontesi che hanno sentito questa storia e che forse un giorno la racconteranno ai loro figli perché, dopotutto, questa storia parla d’amore.

Un caro saluto a tutti. Audrey".