Volley A2/F: è un mercoledì da leoni…anzi da Puma! Questa sera si recupera il derby tra il Pinerolo e la Lpm Bam Mondovì

E’ il giorno di un super derby piemontese, quello tra l’Eurospin Ford Sara Pinerolo e la Lpm Bam Mondovì, valido come recupero della 2^ giornata di ritorno di regular season. La sfida si sarebbe dovuta disputare nel giorno di Santo Stefano, ma alcune positività al Covid-19 nel gruppo squadra pinerolese avevano costretto la Lega di serie A a predisporre il rinvio del match.

Questa sera finalmente le due squadre si ritroveranno una di fronte all’altra per una sfida molto attesa e probabilmente decisiva per stabilire la vittoria del girone B. Il Pinerolo si trova in una situazione di classifica favorevole e cercherà di far valere il fattore campo e lo strepitoso stato di forma di Valentina Zago per vincere e staccare la Cda Talmassons, attualmente a pari punti.

Con una vittoria, infatti, la squadra di coach Marchiaro compirebbe uno scatto fondamentale verso la conquista del primo posto del girone. La Lpm Bam Mondovì, invece, proverà a sovvertire i pronostici e di conquistare un risultato positivo. Per le pumine sarebbe importante raccogliere punti per tenere ancora accese le speranze di spodestare una delle due formazioni che attualmente la precedono in classifica.

Insomma, pumine chiamate a una impresa ardua ma di fatto non impossibile. Il derby, inoltre, chiarirà l’effettivo stato di forma di una Lpm reduce da quattro vittorie consecutive. Si preannuncia un grande spettacolo in campo, ma anche sugli spalti del palazzetto di Villafranca, dove nonostante il giorno feriale ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, con una cospicua presenza anche di tifosi monregalesi.

In campionato Pinerolo e Mondovì si sono incontrate cinque volte, con tre vittorie per le torinesi e due per le monregalesi. Per ben quattro volte, tuttavia, è stato necessario ricorrere al tie-break per stabilire la vincitrice. Gli arbitri designati per l’incontro sono Andrea Clemente e Matteo Selmi. Il match sarà trasmesso in diretta free sul canale Youtube di Volleyball World. Al Palazzetto dello sport di Villafranca Piemonte il fischio d’inizio è fissato per le ore 20.