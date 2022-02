Volley A2/F: il Puma ci prova, ma non basta! La Lpm Bam Mondovì viene sconfitta dal Pinerolo per 3-1

La Lpm Bam Mondovì lotta, ma alla fine esce sconfitta per 3-1 nel derby piemontese contro l’Eurospin Ford Sara Pinerolo. La squadra di coach Solforati approccia bene al match, conquistando con merito il primo set. Giusto il tempo di permettere alle padrone di casa di prendere le contromisure difensive e conquistare così una importantissima vittoria.

I tre punti raccolti nel recupero odierno, infatti, per il Pinerolo sono preziosi come il platino, con Zago e compagne che di fatto ipotecano la vittoria del girone B di regular season. Per la Lpm, invece, la sconfitta odierna significa certezza di disputare i play-off. Protagonista del match Valentina Zago, autrice di 23 punti.

PRIMO SET: primo scambio appassionante e ben finalizzato da Bussoli per l’1-0 Pinerolo. La difesa del Puma alza la guardia e la Lpm va in vantaggio. Ace di Taborelli e le pumine si portano sul 2-5. Pronta risposta delle padrone di casa che rosicchiano due punti. Le pipe di Valentina Zago non perdonano e Pinerolo si avvicina a una sola lunghezza dalle avversarie. Ancora Zago protagonista, questa volta con un attacco in diagonale e punteggio in parità sul 7-7. Nuovo break per la Lpm, che dopo il pallonetto di Taborelli si porta sull’8-11. Nuova parità sul 12-12. La Lpm mantiene due punti di vantaggio sul 16-18. Coach Marchiaro chiama il primo time-out sul 16-19, dopo un’infrazione ravvisata dalla coppia arbitrale. Al rientro in campo Leah Hardeman mette a terra il punto del 16-20. Secondo time-out chiesto dal tecnico della formazione pinerolese. La Lpm continua a spingere e le lunghezze di vantaggio salgono a 5. Due punti recuperati dalle padrone di casa e sul 20-23 questa volta è coach Solforati a chiamare il time-out. Al rientro in campo il Pinerolo accorcia ancora le distanze. Nuovo time-out per Solforati sul 22-23. La fast vincente di Mila Montani consegna al Puma due set-point. Al secondo tentativo arriva il punto del definitivo 23-25.

SECONDO SET: buona ripartenza del Pinerolo, avanti 2-0. La Lpm non si scompone e con Taborelli al servizio recupera due punti. Nuovo break per le padrone di casa, che volano sull’8-4. Le ragazze di Marchiaro si difendono con ordine mantenendo le quattro lunghezze di vantaggio. Sul punteggio di 13-8 arriva la richiesta di time-out da parte di coach Solforati. Tanta imprecisione in attacco da parte delle pumine e il Pinerolo ne approfitta per andare in fuga sul 17-10. Nuova interruzione di coach Solforati per la 2^ richiesta di time-out. Il Pinerolo commette pochissimi errori e i punti di vantaggio restano 7 sul 20-13. Dopo l’ace di Valentina Zago le padrone di casa si avvicinano sempre di più alla conquista del set andando sul 23-16. L’errore al servizio di Beatrice Molinaro chiude il parziale sul 25-18.

TERZO SET: equilibrio in avvio, confermato dal punteggio di 3-3. Si continua con le due squadre che rispondono colpo su colpo. Break per il Pinerolo, che si porta sul 12-9. Time-out chiesto da coach Solforati. La squadra di coach Marchiaro sembra più determinata e nonostante qualche imprecisione in attacco di Zago mantiene tre punti di vantaggio. Il muro delle pinerolesi è solido e l’Eurospin vola sul 18-14. Nuovo time-out richiesto da coach Solforati. Dopo due punti recuperati dalle pumine arriva un nuovo break per le biancoblù di casa. Ace di Zago, aiutata nell’occasione dal nastro. Pinerolo grintoso che allunga sul 23-16. Arrivano sei set-point a disposizione delle padrone di casa. Al secondo tentativo arriva il punto di Akrari che chiude il set sul 25-19.

QUARTO SET: muro pinerolese solido come la roccia e le padrone di casa vanno sul 4-0. Time-out di coach Solforati. Al rientro in campo arriva il punto del 5-0. Break delle pumine, che conquistano quattro punti di fila. Ace di Akrari ed Eurospin avanti 10-5. Nuovo time-out chiesto da coach Solforati. Al rientro arriva ancora un break per la Lpm, che accorcia le distanze. Sul 12-11 coach Marchiaro chiama il time-out. Al rientro in campo arriva il punto della parità, 12-12. Break per le pumine, che non mollano e si portano sul 14-16. Ancora un time-out per coach Marchiaro. Al rientro in campo il Pinerolo capovolge la situazione e va a condurre 17-16. Ace di Taborelli per il 17-18. Le pumine crollano nel finale. Il muro di Valentina Zago chiude set e match sul 25-21.