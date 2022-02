Volley A2M. Cuneo torna a vincere bissando il risultato dell'andata: 3-0 dei piemontesi contro Motta di Livenza

Finisce con lo stesso risultato della partita di andata il recupero della terza giornata di ritorno tra Motta di Livenza e Cuneo, con i piemontesi che s'impongono in trasferta al palasport di Caorle per 3-0 (19-25/21-25/21-25) salendo momentaneamente al terzo posto della classifica con 36 punti.

Non è stata una bellissima partita, tecnicamente parlando (Motta ha commesso ben 25 errori totali, in concreto ha regalato uno dei tre set vinti da Cuneo), ma dopo due sconfitte consecutive a Cuneo serviva in qualche modo un successo e così è stato. Ancora privi del palleggiatore titolare, Matteo Pedron, per i postumi dell'intervento ad un dito, ottima la gara del suo secondo, Luca Filippi, che ha disputato una prova concreta. Così come da segnalare anche la regolarità nell'intero incontro tenuta del centrale Lorenzo Codarin.

I SESTETTI: Agli ordini di Pino Lorizio Motta scende in campo con Alberini in palleggio e Gamba opposto, schiacciatori di posto4 i due ex monregalesi Cattaneo e Loglisci, al centro un altro ex VBC Mondovì Biglino, in coppia con Luisetti. Libero Battista. Dall'altra parte della rete Roberto Serniotti risponde con Filippi in regia e Wagner opposto, al centro Codarin e Sighinolfi, in banda Botto e Preti con libero Bisotto.

Nel primo set grande spunto iniziale di Loglisci che fa 4 punti su 4 attacchi e propizia il break di Motta sul 4-2, prontamente riassorbito però da Cuneo grazie ad un muro di Codarin. Nonostante un problema al video-check, che toglie ai piemontesi un punto già fatto, Cuneo riesce a metterne altri tre di vantaggio (6-9, attacco di Wagner), che diventano 4 grazie alla palla a segno di capitan Botto: sul punteggio di 7-11 arriva il time out di Lorizio. Nonostante il set non sia un capolavoro di tecnica, Cuneo riesce ad arrivare al set-ball sul punteggio di 18-24 nel turno al servizio di Wagner. Motta ne annulla uno, ma subito dopo chiude Preti, migliore tra i cuneesi con 5 punti, tutti in attacco (71%).

Guizzo iniziale di Cuneo in avvio di secondo set, ma un paio di errori di marca biancoblu rimettono subito in corsa Motta sul 4-4. Inizia un lungo braccio di ferro a suon di servizi sbagliati alternati a qualche preciso attacco, fino al break dei piemontesi (11-13, punto di Botto) nel turno in battuta di Filippi. HRK pareggia su pallonetto di Gamba (14-14), ma Loglisci smanaccia in rete una pallaccia costringendo il proprio allenatore ad interrompere il gioco sul punteggio di 14-16 per Cuneo. Lorizio inserisce Acuti al servizio che trova l'ace del pareggio, poi è Gamba a regalare il primo vantaggio del set ai padroni di casa: 17-16 e stavolta tocca a Serniotti chiamare time out. I suoi reagiscono, Motta dà loro una gran mano sbagliando l'impossibile e Cuneo spinge fin sul 19-22 nel turno al servizio di Codarin. Il gran muro di Botto sulla seconda linea di Gamba porta i ragazzi di Serniotti al set-ball sul punteggio di 20-24, mentre a mandare le squadre al cambio campo è l'ennesimo errore in battuta dei veneti (6 nel set), stavolta ad opera di Alberini.

Il terzo parziale è decisamente più spettacolare degli altri due: le squadre restano a stretto contatto di gomito fino al 7-7, quando Cuneo trova il +3 (7-10) grazie a Codarin ed un errore in attacco di Loglisci. Motta torna a sbagliare troppo: l'errore in attacco di Gamba induce Lorizio al time out sul 10-14. Lorizio inserisce Acuti per Luisetti e Motta ritrova fiducia portandosi a -1 (17-18), ma il muro di Codarin rimette in corsa i biancoblu costringendo il coach dei veneti all'ultimo time out sul punteggio di 17-20. I suoi però ormai sono con la testa negli spogliatoi: il match-ball (19-24) arriva per mano di Botto, mentre a chiudere è il primo tempo di Sighinolfi.

HRK MOTTA DI LIVENZA-BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO 0-3 (19-25/21-25/21-25)

BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO: Codarin 8, Filippi 5, Wagner 9, Botto 11, Bisotto (L), Preti 12, lilli, Sighinolfi 5. N.e. Tallone, Vergnaghi, Trinchero, Rainero. Allenatore: Serniotti - CUNEO: ric: 75% (44% prf), att. 53%, muri 7, ace 1, batt.sb. 12, errori 17.