Milleproroghe, Bergesio (Lega): "Misure a favore di agricoltura, imprese e turismo"

“Grazie alla Lega approvati emendamenti a favore di agricoltura, imprese e turismo ed aumenta anche la disponibilità finanziaria degli enti locali”. Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Capogruppo Lega in Commissione Agricoltura, commenta il decreto Milleproroghe approvato oggi in Senato.

“In particolare – afferma Bergesio -, per il settore agricolo, per gli allevamenti suini e avicoli i versamenti fiscali in scadenza tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022 potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2022 o entro il 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022”.

Tra le misure generali, gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid in scadenza a dicembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022.

E’ stato riaperto il termine per rateizzare i debiti fiscali nei piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020, sia intervenuta la decadenza: si può presentare richiesta di dilazione fino al 30 aprile. Ed è stato posticipato al 30 giugno il termine per l’Irap non versata con il Dl Rilancio 2020.

Viene prorogata a gennaio 2023 l’introduzione del tetto al contante a mille euro e il limite torna a 2.000.

Le piccole e medie imprese potranno beneficiare della possibilità di una proroga al 30 giugno del periodo di moratoria dei debiti bancari, in precedenza fissato al 31 dicembre scorso.

Prorogata al 31 marzo la sospensione dei termini per le agevolazioni per l’acquisto prima casa.

Il bonus psicologico vale 20 milioni di euro e potrà essere richiesto per un massimo di spesa di 600 euro a persona, in base all’indicatore Isee e vengono potenziati i servizi psicologici di Regioni e Province.

Arriva anche il bonus fino a 2.500 euro per i giovani tra 18 e 35 anni che vogliano diventare autotrasportatori, per conseguire la patente.

Per il turismo è stato esteso da 24 a 30 mesi il periodo di validità del buono per la mancata fruizione, causa Covid, di contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo o terrestre, contratti di soggiorno e di pacchetto turistico.

Infine, per gli enti locali è prorogato a fine giugno il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione, misura che favorisce la predisposizione dei programmi triennali delle opere pubbliche. I Comuni potranno assumere personale educativo, con contratto di lavoro a tempo determinato in deroga ai limiti normativi contrattuali e finanziari per il ricorso al lavoro flessibile. Inoltre, raddoppiano i fondi per gli assistenti degli alunni con disabilità.

“Il Governo è chiamato a portare l’Italia fuori dalla pandemia. A questo sta lavorando la Lega e il Milleproroghe accoglie molte delle nostre richieste a sostegno del Paese”, conclude Bergesio.