Anche un sito Internet per raccontare i cento anni di Beppe Fenoglio

C’è anche un sito, raggiungibile on line all'indirizzo www.beppefenoglio22.it , per scandire gli appuntamenti organizzati nella ricorrenza del centenario dalla nascita dello scrittore fenogliano.

Lo spazio sul web, realizzato da Hellobarrio, è un grande contenitore ideato per racchiudere tutti gli eventi che dal Primo Marzo 2022 al Primo Marzo 2023 scandiranno l’anno fenogliano.



Quattro capitoli, proprio come in un romanzo, per scandire le stagioni dedicate alle celebrazioni, utilizzando celebri titoli dello scrittore albese: "Primavera di Bellezza", con gli eventi dal primo marzo al primo giugno, “Un giorno di fuoco”, per gli appuntamenti dal 2 giugno al 7 settembre, "I ventitré giorni della città di Alba” con tutto ciò che succede in autunno dall’8 settembre fino alla fine dell’anno e infine “Una questione privata” per il primo trimestre del 2023.



Fin da questo momento è possibile avere le informazioni sui singoli eventi in calendario e, dove richiesto, prenotare il proprio posto come per la presentazione, il 6 marzo, della riedizione ampliata della biografia di Beppe Fenoglio “Questioni private” (Einaudi editore) scritta da Piero Negri Scaglione e per lo spettacolo “Raccontami com’era vestita” del collettivo teatrale "Tutte" in scena l’8 marzo al Teatro Sociale.



Sullo stesso sito ci si può prenotare per i tour e le passeggiate e, a partire da sabato 26 febbraio, ci si potrà accreditare per la serata inaugurale, il 1° Marzo alle ore 20.45 al Teatro Sociale di Alba, condotta da Neri Marcorè e con l’intervento di musicisti, scrittori, registi e personaggi della cultura. La serata sarà infatti a ingresso gratuito previa prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.