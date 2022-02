Falci di Dronero: la protesta dei lavoratori contro il taglio dei salari

Uniti, contro il taglio dei salari.

A Dronero i circa 50 dipendenti della fabbrica Falci s.r.l. non ci stanno alle mancate promesse fatte sul rilancio dello stabilimento.

Questa mattina, giovedì 24 febbraio, dalle ore 8.30 alle 9.00 e dalle 10.00 alle 10.30, si sono riuniti all'esterno della fabbrica. Uno sciopero a singhiozzo anche nel pomeriggio (dalle 15.00 alle 15.30 e dalle 17.00 alle 17.30) e che proseguirà nei prossimi giorni, in attesa che l'azienda cambi la sua posizione.

"Siamo qui per sostenere i lavori - dicono il segretario provinciale generale Bruno Gosmar della UIL e Pierandrea Cavallero della Fiom Cgil, presenti fuori dell'azienda - . In queste ore dovrebbero essere ricevuti dai responsabili, che momento non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.