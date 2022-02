I Radicali chiedono chiarezza a Meloni e Cirio sulla sede di rappresentanza del Donbass

I Radicali del Piemonte – secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa - chiedono alla leader FdI, Giorgia Meloni, e al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, di "fare chiarezza" sull'assessore Fdi Maurizio Marrone, che "nel 2016 ha aperto a Torino l'unica rappresentanza diplomatica del Donbass esistente in Europa".

E che nel 2017, in un servizio di Nemo su Rai2, compare in Donbass allo stesso tavolo con Andrea Palmeri, condannato a cinque anni di carcere per avere reclutato mercenari italiani per un conflitto armato in uno stato estero.

"La rappresentanza aperta da Marrone - spiegano gli esponenti Radicali Patrizia De Grazia, Igor Boni, Giulio Manfredi e Silvio Viale - è una associazione privata che ha l'obiettivo di instaurare rapporti economici con quelle regioni dell'Ucraina.

Lo abbiamo denunciato subito, e una interrogazione parlamentare ne aveva chiesto conto al Governo. Torniamo a farlo oggi, alla luce dei gravi avvenimenti di questi giorni, ribadendo che l'Ucraina dovrebbe essere fatta entrare rapidamente nella Ue".

"Putin - rimarcano i quattro esponenti Radicali - con un discorso farneticante dai toni hitleriani occupa l'Ucraina e riconosce le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, con il più grave rischio di guerra dalla Seconda Guerra

Mondiale. Crediamo che Cirio e la leader FdI, Giorgia Meloni, dovrebbero dire qualcosa e fare chiarezza. Meloni dovrebbe porsi il problema del suo uomo di spicco in Piemonte, ma il problema a nostro avviso c'è anche per Cirio: Marrone è un assessore potente che vuole più deleghe, è necessario che sia fatta presto chiarezza".