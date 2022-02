La statua di Ulisse ripulita dal “padre”, lo scultore Gaetano Usciatta

“Un'opera è come un figlio e un figlio ce l'hai per sempre. Per questo ho ripulito Ulisse di spontanea volontà. Non potevo lasciarlo così”. È dovuto intervenire l'artista Gaetano Usciatta per sistemare la statua che lui stesso aveva realizzato nel 2010 e donato alla Fondazione Casa Delfino.

Vandali l'avevano imbrattata con vernice rossa e bianca domenica notte.

“È la terza volta che capita. Mi piacerebbe sapere se si tratta sempre della stessa persona e capire le sue motivazioni – aggiunge Usciatta -. Perché lo fa? Ce l'ha con me? Che mi contatti. Con la statua? Chieda al Comune o alla Fondazione Delfino di rimuoverla. Ce l'ha con se stesso? Che si faccia curare”.

L'artista, abruzzese d'origine e residente in frazione Piano Quinto di Roccasparvera, ha pulito la scultura nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 23 febbraio: “Il danno non era grave. Insegnavo in un istituto d'arte e qualche nozione di restauro ce l'ho. Mi sono limitato a togliere la vernice. Spero davvero sia l'ultima volta”.