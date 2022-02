Terre del Monviso e Langhe “sbancano” il premio “Piemonte innovazione e sviluppo”

L’Unione montana Valle Varaita si è aggiudicata il primo premio “Piemonte innovazione e sviluppo”. Si tratta del riconoscimento, giunto alla sua quinta edizione, promosso dall’ANCI, l’Associazione nazionale Comuni italiani, del Piemonte, con la collaborazione dell’ANFoV e il patrocinio di Giunta e Consiglio regionale del Piemonte.

Il premio vuole riconoscere le capacità di innovazione della Pubblica Amministrazione, prim’ancora della “spinta” del Pnrr.

“Sono quasi cento i progetti che partecipano in questa edizione, per un totale di circa 450 non solo nelle aree urbane, ma anche nelle zone più piccole e rurali - dice Michele Pianetta, vicepresidente di Anci Piemonte - e sui temi del green e del digitale abbiamo davvero anticipato i temi del Pnrr”.



Il primo premio, con un contributo di 10 mila euro, è andato proprio all'Unione montana Valle Varaita per il progetto “INNOVA.raita”.

Il progetto prevede il recupero di alcuni uffici dell’Unione adibiti a spazi di co-working ed una revisione del modello di mobilità in chiave sostenibile grazie al rafforzamento del sistema di ciclabilità ed all’introduzione di nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Non solo la Valle Varaita, però, tra i premiati.

Terzo premio, con un contributo da 3.500 euro, all’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo, con il progetto “E-co.Log Piattaforme digitali per la sostenibilità della wine supply chain nel territorio UNESCO”, per la sperimentazione di un innovativo modello logistico in grado di automatizzare attraverso una piattaforma tecnologica la gestione dei flussi e ridimensionare il congestionamento del traffico).

Castellar, Municipio della Città di Saluzzo, ha invece ottenuto il riconoscimento speciale messo a disposizione dalla Fondazione CRC di Cuneo (5.000 euro di contributo) per il progetto “Sviluppo di comunità”, un progetto dedicato a giovani e famiglie.

In tutto, il premio Anci ha coinvolto 178 Comuni, con 95 progetti. Tra questi, soltanto cinque i premiati: due nel Saluzzese e uno in Langa.

LE MOTIVAZIONI

Queste le motivazioni che hanno portato all’attribuzione dei premi.

Progetto “INNOVA.raita”, Unione montana Valle Varaita: “Per aver proposto una soluzione originale ed innovativa per il superamento del digital divide del territorio e per il ripopolamento giovanile della Valle attraverso il recupero di spazi pubblici e la revisione della mobilità.

Progetto “E-co.Log”, Unione di Comuni Colline di Langa e Barolo: “Per aver realizzato un progetto di grande impatto e fortemente innovativo per razionalizzare e ridurre l’impatto ambientale della logistica nel trasporto del vino”.

Progetto “Sviluppo di Comunità”, Municipio di Castellar: “Per l’impegno nell’innovazione sociale che ha generato immediati impatti positivi sul contesto socio-ambientale concorrendo ad aumentare la coesione sociale, la solidarietà e la sostenibilità a lungo termine”.

LA SFIDA DELL'INNOVAZIONE IN REGIONE

“Stiamo organizzando delle sentinelle sul territorio per dare supporto ai singoli Comuni che possono ricevere i fondi del Pnrr - dice Matteo Marnati, assessore regionale all'innovazione -. Ci sono molte aree che vogliamo raggiungere e coprire con i servizi, a cominciare dalla fibra ottica. Ma spesso, nelle zone che finalmente vengono raggiunte, le adesioni dei privati sono poi poche”.

“Ci sono Comuni in cui il gap è molto forte, ma anche intere zone del capoluogo soffrono, come nel caso delle aree collinari - precisa Chiara Foglietta, assessore comunale all'Innovazione - ed è anche su casi come questi che bisogna intervenire, segnalando ai gestori che stanno tagliando fuori porzioni importanti di cittadinanza”.