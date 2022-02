Nei video il dramma della popolazione inerme sotto le bombe russe [VIDEO]

Sono paurose le immagini che arrivano dall'Ucraina dopo l'attacco della Russia. Da brividi le urla e i pianti di chi assiste inerme ai bombardamenti.

Giulia, originaria di quel Paese, da molti anni residente in Italia, è preoccupata. Stamattina, appresa la notizia dell’attacco russo, è uscita di casa per cercare di distrarsi. Ha molta paura. A Kam'janec'-Podil'skyj, nella regione del Khmelnytsjyi, vive ancora parte della sua famiglia.

«E’ un caos totale – ci racconta dopo aver sentito i suoi parenti –. Le banche non danno più denaro. Nei supermercati è finito tutto. A 30 chilometri da dove abitano i miei genitori hanno già bombardato. Tutta l’Ucraina è coinvolta. Una mia parente è sposata con un militare, spiega che l’attacco partito dalla Russia ha toccato vari punti dello Stato. È dal 2014 che una parte dell’Ucraina vorrebbe allearsi con la Russia e un’altra con l’Europa. È scoppiata una questione nazionalistica: qualcuno traina e gli altri si aggregano. Mia nonna, che mi ha cresciuta, sta preparando la cantina, da utilizzare come rifugio. Le esercitazioni sono iniziate due mesi fa. Tutte le frontiere sono chiuse, ad eccezione, per ora, di quella con la Moldavia. Stamattina ci sono stati forti bombardamenti che continuano ancora adesso, ma meno intensi. È una situazione drammatica».