Giro d’Italia Under 23 nella Granda con arrivo ai 2.481 metri del colle Fauniera

Il territorio della provincia di Cuneo e, in questo caso, il colle Fauniera in alta valle Grana tornano ad essere protagonisti del ciclismo nazionale. E’ stato infatti confermato per venerdì 17 giugno l’arrivo della penultima tappa del Giro d’Italia under 23. Il giorno successivo, sabato 18 giugno, è previsto un evento organizzato per gli amatori che porterà sul colle centinaia di ciclisti. La premiazione di tappa avverrà sulla cima del colle Fauniera e sarà poi ripresa sul piazzale del santuario di San Magno.

Il colle Fauniera (2.481 m.s.l) collega la valle Stura di Demonte attraverso il laterale vallone dell’Arma con la valle Grana e mette in contatto anche il comune di Marmora, in valle Maira. È stato scalato una sola volta al Giro d’Italia, esattamente nel 1999. In quell’occasione Marco Pantani scattò in salita, conquistando al termine della tappa la Maglia rosa e in memoria di quell’impresa è stata posizionata sulla sommità del colle di Fauniera un monumento in ricordo del campione romagnolo. Al Giro 2001 doveva essere scalato durante la tappa Imperia-Santuario di Sant’Anna di Vinadio in cui sarebbe stato anche Cima Coppi, ma i ciclisti scioperarono dopo le perquisizioni antidoping della sera prima e la corsa fu annullata. Alcuni anni dopo, nel 2003, la salita venne effettuata nella sua quasi totalità dagli atleti che a 1,5 km dallo scollinamento deviarono il loro percorso sul vicino Colle d’Esischie.

Il colle Fauniera è classificabile come una salita alpina lunga e impegnativa, dall’importante dislivello e dall’elevata quota altimetrica raggiunta, con pendenze che a tratti superano il 10%. La discesa del Fauniera è considerata invece una delle più tecniche delle Alpi.