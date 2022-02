Artigiano di Cherasco cade dal tetto di un capannone: elitrasportato al Cto di Torino in gravi condizioni

E’ stato elitrasportato al Cto di Torino l’artigiano che nel pomeriggio di oggi è stato vittima di un grave incidente sul lavoro presso un’azienda del paese.

L’uomo, classe 1973, residente in paese, era impegnato in alcuni lavori di manutenzione sul tetto di un capannone nel complesso della società Westport Fuel Systems Italia, l’ex Brc, danneggiato dal forte vento dei giorni scorsi, quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato all’interno dello stabile rovinando a terra da un’altezza di circa sette metri. Tra le possibilità quella che l’uomo possa aver messo un piede in fallo sopra una lastra di plexiglass, che avrebbe ceduto sotto il suo peso.

Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo averlo stabilizzato ne hanno disposto il trasferimento presso l’ospedale torinese con un codice di gravità rosso: una prima diagnosi collegata alle fratture multiple che l’artigiano, comunque cosciente, avrebbe subito cadendo da quella considerevole altezza.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Bra e i funzionari del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (Spresal) dell’Asl Cn2.