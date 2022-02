Dopo quattro mesi dall'ultimo episodio, a Cavallermaggiore altre due auto in fiamme

Due vetture a fuoco nel pomeriggio di oggi 24 febbraio a Cavallermaggiore. Una in via Viberti e una seconda a poca distanza, in via Antiche Mura.

Torna a riaffacciarsi in paese, come già emerso nei mesi scorsi, l'opotesi di un piromane, visti i numerosi episodi dello scorso autunno, con ben 4 vetture date alle fiamme nel mese di ottobre, di cui tre in una sola notte.

E non lontano da Cavallermaggiore, a Caramagna Piemonte, sempre ad ottobre era stata incendiata un’auto parcheggiata in via San Sebastiano alle 4 di notte.

Un modus operandi e una sequenzialità che ha fatto subito propendere per la matrice dolosa per mano, probabilmente, di un piromane che agisce in solitaria e con una certa serialità. Giorno, come accaduto oggi, o notte che sia.