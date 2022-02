Banco frigo: la sua trasformazione nel tempo

Il banco frigo serve a garantire inalterata la qualità della merce che deve essere mantenuta ad una specifica temperatura.

Negli anni questo elettrodomestico ha subito delle modifiche cercando di migliorarlo sotto l’aspetto dell’affidabilità, della durata e della qualità e minimizzare gli scarti di merce dovuti a cattiva conservazione.

Ma non ci si è dedicati solo agli aspetti puramente funzionali, infatti successivamente si è passati ad affrontare tematiche energetiche ed ambientali come la riduzione dei consumi energetici e l’utilizzo di gas a basso impatto ambientale. Nuove dinamiche dettate principalmente dalla introduzione di regole e leggi a protezione dell’ambiente.

Attualmente il banco frigo è oggetto di grandi sviluppi tecnologici, si sta assistendo alla nascita di una nuova tipologia di banco refrigerato costruita su misura del punto vendita e dell’utilizzatore finale, il cliente.

Recentemente si stanno affermando locali e punti vendita sempre più piccoli, in questi contesti risulta difficile l’utilizzo di frigoriferi di grandi dimensioni, sia a causa dello spazio esterno che per i vincoli architettonici che spesso vengono imposti. In questi casi trova sempre più largo impiego il banco frigo con motore a bordo.

Ecco allora che il banco frigorifero diventa un oggetto bello da vedere e facile da utilizzare, tra i suoi vantaggi:

- Non raffredda l’ambiente infastidendo il cliente

- Permette una perfetta visione dei prodotti

- Caratterizza il punto vendita

- Aumenta le vendite dei prodotti

- Fidelizza il Cliente.

Concludendo possiamo affermare che il banco frigo da puro strumento industriale si sta trasformando in un oggetto di arredo comunicativo ed efficiente.

BANCHI FRIGO: IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

L’igienizzazione e sanificazione dei banchi frigo è un compito necessario per le attrezzature del ciclo alimentare, la direttiva 93/43 recepita nel nostro paese con D.Lgs 155/97 impone agli operatori precisi obblighi legati all’igienicità di superfici di banconi frigo, celle frigorifere, macchinari e utensili questo perché batteri, lieviti, muffe e agenti patogeni di varia origine devono essere prontamente eliminati e costantemente monitorati.

Per un utilizzo ottimale del banco frigo è consigliato installarlo in un luogo ben aerato e fresco lontano da fonti di calore, dalla luce diretta del sole, bocchette di condizionamento, porte e finestre. Bisogna controllare sempre che la rete elettrica rispetti i valori indicati per il bancone e tutte le norme di sicurezza.

Per un banco frigo che duri più a lungo ricordarsi di pulire periodicamente e con attenzione il mobile frigo sia all’interno che all’esterno per evitare le formazione di muffe, guasti o malfunzionamenti.

Non utilizzare detersivi abrasivi o chimici ma semplice acqua, sapone e detergenti naturali e panni morbidi.

I filtri vanno puliti mensilmente per mantenere un corretto funzionamento del compressore, evitare il surriscaldamento del motore e un eccessivo consumo energetico.

Effettuare una manutenzione trimestrale del frigo: spegnerlo, svuotalo e pulire i piani di fondo vasca dopo aver scollegato la spina; controllare che gli scarichi e le tubazioni di plastica non siano bloccati da carta, plastica o residui di cibo.

La manutenzione del banco frigo è fondamentale per garantire prodotti sicuri.