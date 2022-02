La nuova Volkswagen Taigo è arrivata a Cuneo, Alba e Fossano, è possibile prenotare online il test drive

“Un grande successo il nostro weekend a porte aperte del 19/20 Febbraio!” Queste le parole piene di soddisfazione di Franco Proglio, titolare delle Concessionarie Volkswagen di Cuneo Borgo San Dalmazzo, Alba e Fossano “moltissime persone si sono susseguite nelle due giornate dedicate alla presentazione della nuova arrivata ma questo successo non ci ha stupito, l’attesa per questa auto nei mesi scorsi è stata davvero tanta, così come le prenotazioni già raccolte da parte dei nostri clienti ancora prima di averla potuta provare su strada”

Si tratta di uno dei primi esempi di SUV coupé all’interno del cosiddetto segmento B. Finora avevamo visto questa carrozzeria essere proposta esclusivamente su auto di dimensioni superiori. Volkswagen Taigo rappresenta davvero un elemento nuovo, con la possibilità di cavalcare il grande apprezzamento già riscosso da altri modelli Volkswagen come la stessa T-Cross e, contemporaneamente, proporre qualcosa di veramente innovativo.

A livello di dimensioni si posiziona tra quelle di T-Cross e T-Roc e viene proposta con motorizzazione esclusivamente a benzina in due diverse cilindrate.

È già disponibile in Italia e la versione 1.0 TSI R-Line BMT 110 CV può essere prenotata nelle Concessionarie Volkswagen Proglio Spa della provincia di Cuneo a partire da 229 €/mese con Progetto Valore Volkswagen.

I motori, come dicevamo, sono solo a benzina e la scelta proposta è fra i 1.0 con 95 o 110 CV e il 1.5 da 150 CV. Per quest’ultima motorizzazione, la più potente, è disponibile esclusivamente il cambio automatico a doppia frizione DSG. La trazione è anteriore e per il momento non solo previste versioni integrali.

Le sue forme potrebbero sembrare a prima vista piuttosto spigolose, ma in realtà la forma generale della calandra e delle prese d’aria sono molto utili a smussare questa aggressività, lasciando quindi alla Taigo un aspetto veramente moderno e dal grande carattere. Si fanno guardare i fari a LED, impreziositi da un elemento luminoso, sempre a LED, che percorrendo la calandra unisce i gruppi ottici. Una soluzione che si può vedere anche sui fari posteriori.

Parlando di interni troviamo in Taigo i segni distintivi delle vetture del marchio Volkswagen. La plancia risulta essere molto pulita con forme nette e geometriche. Pochi e utili pulsanti, a tutto vantaggio della funzionalità. Gli allestimenti proposti sul nostro mercato saranno Life e il top di gamma R-Line.

“Personalmente sono rimasto veramente impressionato vedendo l’auto dal vivo per la prima volta” conclude Franco Proglio “perchè questa auto che si posiziona tra la T-Cross e la T-Roc offre uno spazio che normalmente offre una crossover media, ma costa come una piccola. Ha poi alcune caratteristiche tutte sue che non la fanno passare certamente inosservata, basta guardare il posteriore da vera coupè”

E’ possibile prenotare il proprio Test Drive direttamente online, compilando il form che potete trovare qui oppure previo appuntamento presso le sedi di Cuneo Borgo San Dalmazzo (0171 268022), Fossano (0172 646216) e Alba (0173 363344).