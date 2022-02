Quali Criptovalute hanno retto meglio il crollo delle ultime settimane

L’andamento del mercato ha determinato un calo massiccio delle quotazioni cripto ma anche di aziende quotate sui mercati regolamentati. Ovviamente in questa situazione di deficit c’è chi ha retto meglio e chi invece è andato a picco. I trader hanno dovuto fronteggiare una vera e propria emergenza con perdite che sono arrivate anche al 30%.



Mercati a picco: cosa sta accadendo



Il mercato azionario veniva da un anno record di crescita incessante dopo lo scoppio della pandemia. I primi segnali e problemi ci sono già stati a settembre quando l’indice S&P 500 è sceso del 5% circa, poi però la situazione sembrava ripristinata a ottobre e invece a novembre il nuovo calo del 4%. Tra l’inflazione, la variante Omicron e le questioni geopolitiche internazionali, la situazione era prevedibile. L’indice del consumo è aumentato quasi del 7%, questo vuol dire che un numero così alto non si registrava dal 1982. Nonostante tutto, il mercato era riuscito però a determinare un nuovo record post pandemia.



Crollo delle criptovalute



Le azioni delle aziende del mondo delle criptovalute sono quelle che hanno avuto un maggiore calo correlato al crolla dellaquotazione criptovalute. Guardando in senso generale ai mercati, la perdita per MSTR è stata dell’8% e per GBTC del 13%. C’è chi come HOOD ha invece avuto una perdita più contenuta del 4% ma anche chi come COIN ha dovuto fare i conti con un calo di quasi il 10%.



Cosa è successo alla criptovaluta di riferimento? Bitcoin ha perso di colpo il 9%, Ethereum il 14% e altri asset come Solana, Cardano, Binance e Terra circa il 15%. In generale si parla di una retrocessione in termini di crescita di circa 6 mesi.



Le criptovalute che hanno retto meglio il crollo



Una delle criptovalute instabili che ha retto meglio lo scossone del mercato è stata Shiba Inu, non perché non sia andata a picco ma piuttosto per la sua repentina risalita che le ha permesso di rientrare in un range di perdita accettabile. Forte anche degli ultimi avvenimenti MANA, grazie alla sua crescita esponenziale di gennaio arrivata al 400% ha ammortizzato benissimo il colpo, con una risalita immediata.



Tra quelle che hanno avuto i colpi maggiori, oltre Bitcoin che è arrivata ad una perdita del 13% anche se ora in progressiva risalita, c’è BNB, Ethereum, XRP, Solana, Terra, Dogecoin. Qui i crolli hanno sfiorato anche oltre il -30%. La maggior parte ha già recuperato terreno, questo vuol dire che le perdite allo stato attuale sono del 2/3% ma è ancora presto per dire se il mercato è arrivato al suo plateau ed è pronto a risalire o se le criptovalute potrebbero essere interessate da un ulteriore crollo nelle prossime settimane.





Prevedere il mercato e l’andamento delle criptovalute è impossibile. Quello che si può fare per evitare perdite è non fare mai mosse azzardate per la paura di compromettere gli investimenti. Puntare alla regolarità, soprattutto quando si parla di questo settore, è fondamentale. Le criptovalute, come anche gli altri asset, salgono e scendono, è periodico e funzionale e accadrà sempre. Non c’è un modo per evitarlo e per questo bisogna solo continuare a investire in criptovalute, se si ha fiducia che possano salire nei prossimi mesi. Dopo ogni crash il mercato è sempre in grado di riprendersi del 100%, basti vedere quello che è accaduto ai Bitcoin che ha portato molte persone a disfarsene troppo presto per poi perdersi le risalite avvenute nei mesi o anni successivi.