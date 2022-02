A Rifreddo il Carnevale dei bambini batte anche la pandemia

Certo il carnevale rifreddese 2022 non sarà ricordato come uno di quelli con maggiori feste e partecipazione. Tuttavia, lo stesso ha almeno permesso ai bambini del paese e della Valle Po di passare un pomeriggio i compagnia di Luis e la Bela Lasardera.

Un evento che ha rispettato distanziamenti e regole anti-Covid ma che allo stesso tempo ha fatto molto divertire i più piccoli e le loro famiglie. Complice una giornata non troppo fredda i partecipanti si sono ritrovati mascherati a dovere nel campo sportivo parrocchiale dove ad attenderli c’erano i protagonisti assoluti delle giornata ovvero: le maschere rifreddesi al gran completo.

Da qui è iniziata una lungo pomeriggio caratterizzato da musica, allegria e tanti balli conclusosi con una bella merenda in compagnia.

“Ritornare a poter fare delle manifestazioni - ha commentato il primo cittadino Cesare Cavallo - è davvero una bella cosa. Certo abbiamo dovuto centellinare le presenze e quasi tenere segreto al di fuori del Comune l’evento per non rischiare di creare assembramenti ma già vedere i nostri piccoli rifreddesi rincorrersi mascherati e sorridenti ci riempie di soddisfazione e ci fa sperare che l’incubo Covid sia ormai in via di superamento”.

Chiusa la manifestazione le maschere rifreddesi e quelle arrivate da fuori, dimostrando ancora una volta di non saper fare “solo festa”, hanno voluto partecipare alla funzione religiosa in ricordo di uno dei “Luis” poi amati della storia rifreddese: Alfio Vallero e portagli il loro saluti presso il camposanto comunale.