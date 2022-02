Anche il climatologo Giuliacci al Padiglione Agrimedia della Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano

Il Padiglione Agrimedia della 39a edizione della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano, si presenta con un calendario qualificato di sette convegni, rivolti soprattutto agli addetti ai lavori ma aperti a tutti i visitatori grazie alla varietà di tematiche affrontate e all’alto profilo dei relatori, di cui alcuni noti al grande pubblico televisivo come il metereologo e climatologo Andrea Giuliacci. Il programma degli eventi che si svolgeranno tra giovedì 17 e domenica 20 marzo 2022 presso l’Area fieristica di via Alba a Savigliano, è stato curato da Costantino Radis ed è stato realizzato con il contributo della Fondazione CRC.

I convegni sono promossi dalla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano e sono stati organizzati da alcune associazioni di categoria (Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato), Arproma (Associazione revisori produttori macchine agricole), Cma (Consorzio Monviso Agroenergia), Sta Engineering e Associazione Trattori e Trattoristi. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero e gratuito, per partecipare è necessario essere in possesso del Green Pass Rafforzato. Per avere aggiornamenti e maggiori informazioni scrivere un’email a info@entemanifestazioni.com o consultare il sito Internet www.fierameccanizzazioneagricola.it.