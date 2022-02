Carnevale in maschera sulle piste di Limone Piemonte

In occasione dei festeggiamenti di Carnevale, si svolgerà sulle piste della Riserva Bianca di Limone Piemonte un contest dedicato ai costumi più originali.

Nei giorni tra sabato 26 febbraio e martedì 1° marzo gli sciatori potranno sfidarsi a colpi di scatti fotografici per aggiudicarsi il premio in palio destinato alle tre maschere giudicate più belle: una lezione di sci gratuita.

Per partecipare è sufficiente seguire le pagine social della Scuola Sci Limone, promotrice dell’iniziativa, mettere un like al post relativo al contest e pubblicare una storia o un post con la propria foto in costume taggando l’account @scuolascilimone.