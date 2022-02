Il Caffè Letterario di Bra non pensa solamente ai grandi, ma anche ai piccoli lettori

“Chiamatemi Ismaele”. Moby Dick di Melville inizia così, con una frase semplice, ma decisa.

Moby Dick, nella sua versione integrale, non è un libro per bambini. Forse non è nemmeno un libro per ragazzi. Ci sono però ottimi spunti sulla paura, il coraggio, il naufragare verso l’immaginario leggibili in versioni perfette anche per i più piccoli, delle variazioni sul tema, alleggerite di pagine, ma sempre di grande effetto…