Tre liste a sostegno di Luciana Toselli: "Con noi finalmente una Cuneo coerente e centrata sui valori"

Una Cuneo verde e pulita sede privilegiata di buone pratiche, attenta alle strutture della salute e dello sport, all'apertura del turismo di vicinanza, all'innovazione agroalimentare e tecnologica e a una nuova integrazione del territorio con le aree marginali della montagna. E' questa la visione che Luciana Toselli - candidata a sindaco alle prossime elezioni comunali - ha della città capoluogo di provincia.



Questa sera (24 febbraio) in Birrovia si è tenuta la presentazione delle liste a sostegno della sua candidatura: la Costituente dei Beni Comuni, Idea Cuneo e Cuneo Mia.



Proprio in Birrovia, lo scorso dicembre, Toselli aveva ufficializzato la propria candidatura. In quell'occasione aveva aperto alle forze progressiste della città mantenendo però la sede dell'ospedale unico, il recupero dell'ex Montezemolo, il no al parcheggio sotterraneo in piazza Europa e al cambio di destinazione d'uso del terreno vicino all'ex Auchan come elementi "non trattabili del programma". Obiettivo è formare una grande alleanza per la giustizia ambientale e per la cura, incentrata su questi punti cardine. Per costruire una città fondata sulle comunità solidali.



Mario Piccioni, moderatore della serata, ha presentato la candidata sottolineando come non abbia "avuto bisogno di sondaggi per decidere di candidarsi", facendo esplicito riferimento a quello lanciato nei giorni scorsi dalle forze di maggioranza. Poi, è stato dato spazio ai rappresentanti delle liste.



"In questi cinque anni abbiamo combattuto delle battaglie, a volte contro quasi tutto il consiglio comunale, ispirandoci a valori di fondo ben precisi e mantenendo la barra dritta nella strada della coerenza - ha sottolineato Gigi Garelli, coordinatore di Cuneo per I Beni Comuni - . Alla maggioranza recriminiamo il mancato collegamento tra i principi enunciati e le scelte effettuate. In Luciana, invece, vediamo l'incarnazione dei nostri valori nella coerenza concreta".



"Crediamo in un centrosinistra laico e progressista ma notiamo che la politica, in città, è ormai scomparsa - ha detto Angelo Bodino di Idea Cuneo - : Cuneo è ed è stata gestita da gruppi d'interesse economico, e questo non è più sopportabile. Ma dopo il buio viene la luce, e questa speranza la consideriamo concretizzata da Luciana e dai temi che lei e la sua lista ci hanno illustrato e proposto".



"Dobbiamo riaccendere l'attenzione sugli argomenti dell'ambiente, dei collegamenti, della mobilità, un lavoro che abbiamo già iniziato a metà degli anni '80. In questi dieci-quindici anni la città è rimasta molto indietro, segno inequivocabile la fuga di alcune manifestazioni in altri centri e lo scarso risultato alla corsa per Città della Cultura. Inizieremo a parlare con i cittadini, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane" ha concluso Valter Cavallo (Cuneo Mia).