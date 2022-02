Il Lions Busca e Valli ha donato all'Hospice strumentazione medica e apparecchiature per la qualità di vita dei pazienti

Continua la generosità del Lions Club Busca e Valli nei confronti della struttura Cure Palliative dell'Asl CN1, con una pioggia di donazioni all’Hospice.

“Desidero ringraziare di cuore, insieme ai miei collaboratori – dice il responsabile delle Cure Palliative, Bruno Durbano - il Lions Club Busca e Valli per la grande, consueta generosità con cui si è messo a disposizione dell’iniziativa di raccolta fondi promossa da Fabrizio Giai, in memoria della moglie, Manuela Ballario, preziosa e stimata collega, con donazione all’Hospice di Busca di strumentazione medica (sfigmomanometri, fonendoscopi, pulsossimetri) e apparecchiature destinate al supporto della qualità di vita dei pazienti ricoverati (forno a microonde, macchina per il ghiaccio)”.

Lo stesso Club aveva anche donato, nell’autunno scorso, un televisore di ultima generazione 43’’, destinato alla sala da pranzo che, a risoluzione della pandemia, in un futuro si spera prossimo, potrà nuovamente riprendere ad essere utilizzata da pazienti e famiglie.