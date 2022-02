Atletica, Campionati Italiani Assoluti indoor: i cuneesi in gara ad Ancona

È tutto pronto, al Palaindoor di Ancona, per l’edizione n.53 dei Campionati Italiani Assoluti indoor, la quindicesima nel capoluogo marchigiano, di sabato 26 e domenica 27 febbraio.

Undici le maglie tricolori da distribuire nella prima giornata, che in mattinata sarà aperta dalle prove multiple. Diciassette i titoli italiani in palio nel secondo giorno che vedrà anche la prima gara in pista in Italia di Marcel Jacobs dopo l’oro olimpico dei 100 metri.

TV. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su RaiSport+HD (canale 57) con questi orari: sabato dalle 15.55 alle 17.50, domenica dalle 15.50 alle 17.50. La massima rassegna tricolore, edizione n.53, che al Palaindoor marchigiano assegna 28 titoli italiani, sarà visibile anche in streaming su RaiPlay negli stessi orari. Tutte le gare non coperte dalla diretta Rai saranno invece in onda, in streaming, su www.atletica.tv a partire dalle 9.30 di sabato e dalle 10 di domenica.

UOMINI. Tornano in gara sugli 800 metri l’oro e il bronzo della rassegna U23, vale a dire Ossama El Kabbouri (Battaglio CUS Torino) e Andrea Grandis (Atl. Susa Adriano Aschieris). Impegnati sulle pedane dei concorsi Simone Bertelli (Safatletica Piemonte), che nell’asta si è laureato campione italiano juniores con la misura di 5 metri, e Federico Scarselli (Novatl. Chieri) nel salto in lungo. Nelle prove multiple riflettori su Andrea Cerrato (Atl. Fossano ’75) e Riccardo Nicola (Zegna); entrambi hanno vestito in carriera la maglia azzurra in incontri internazionali giovanili di settore. Ai blocchi di partenza dei 60hs ci sarà Andy Gatto (Atl. Roata Chiusani).

PIEMONTESI FUORI REGIONE. Atteso protagonista è Pietro Arese (Fiamme Gialle).Il torinese, dopo aver sfiorato il record italiano dei 1500 metri in sala, correndo in 3:37.86, ed essersi conquistato il pass per i Mondiali di Belgrado, prova a dare un’ulteriore spallata al suo primato. Sui 3000 metri, dove in stagione ha corso in 7:53.50, potrà invece sfruttare il treno degli avversari per cercare un nuovo miglioramento. Arese è inoltre il campione italiano indoor in carica di entrambe le distanze. Sui 3000 metri sarà in gara anche il cuneese Pietro Riva (Fiamme Oro), miglioratosi lo scorso fine settimana a Padova fino a 7:53.82.Sui 60hs favori del pronostico per Paolo Dal Molin (Fiamme Oro), reduce dal 7.64 di esordio stagionale corso a Dusseldorf la scorsa settimana. Al via dei 400 metri ci saranno invece Brayan Lopez (Fiamme Azzurre) e Michele Tricca (Athletic Club 96 Alperia): 47.62 per il primo in stagione, 47.81 per il secondo.

DONNE. Tris di atlete piemontesi impegnate nel pentathlon: Francesca Paolin (Atl. Castell’Alfero), in compagnia delle portacolori dello Zegna Silvia Nicola e Chiara Sala. Sui 3000 metri sarà invece in gara la cuneese Valentina Gemetto (Atl. Saluzzo), reduce dal primato personale di 9:40.47 corso a Padova il 30 gennaio, e dalla Coppa Europa per Club di Cross.

PIEMONTESI FUORI REGIONE. Impegno sui 60hs per la novarese Linda Olivieri (Fiamme Oro), azzurra alle Olimpiadi di Tokyo sui 400hs; 8.47 il suo primato stagionale. Sui 400 metri sarà invece impegnata un’altra novarese, Martina Canazza (Bracco Atletica), laureatasi due settimane fa campionessa italiana juniores della distanza, in 55.31. Saranno invece in pedana nel salto in lungo le biellesi Veronica Crida (Atl. Brescia 1950 Metallurgico S.Marco) e Matilde Bacco (Bracco Atletica).