Cuneo Granda Volley, cantera biancorossa a pieno regime

Con la ripartenza anche del Campionato Under 14, l’attività della Granda Volley Academy, la cantera della Cuneo Granda Volley, riprende a pieno regime. Buone prove per le squadre Under 18 e Under 16 che continuano il cammino imbattute, emozioni anche sui campi dei due ‘derby’ dell’Academy Network con le società Vbc Dogliani e Villanova Volleyball.

Dopo il primato ottenuto nella prima fase di campionato Provinciale, l’Under 18 Rossa riparte nel Girone 1°-4° posto, Contro le ragazze del P.G.S. El Gall arriva una vittoria netta: Petrelli e Cavallera lasciano a riposto Mangano e Fabbrini dopo la bella prestazione contro il Piossasco nel campionato di B2, in cui proprio Fabbrini ha siglato 21 punti, top scorer del match, e schierano Testa in palleggio e Giuliano opposto. Durante l’incontro si alternano in campo le atlete biancorosse ma la pressione sulle avversarie rimane costante ed il punteggio non è mai in discussione. Cassini schiacciatrice e Giubergia libero sostituiscono per lunghi tratti Cattaneo e Sposetti Perissinotto. Fanno il loro ingresso in partita anche Faieta per Ulligini e Battistino per Cassini. Proprio Beatrice Battistino, che per la prima volta nel 2022 gioca anche il giro sottorete dopo i problemi fisici che l’hanno frenata, chiude il secondo set con un pregevole attacco. Solo nel terzo set le ragazze ospiti riescono a vincere la tensione della partita e ad alzare il proprio livello di gioco costringendo le ‘gattine’ a lunghi scambi prima di cedere il punto. Il 3-0 finale è il risultato meritato ed importante per proseguire il cammino nel girone.Una vittoria ed una sconfitta per le squadre Under 16. La formazione Rossa ottiene l’intera posta in palio con le rivali del Volley Centallo. Partita a senso unico con un buon atteggiamento propositivo delle ragazze che entrate tutte in campo riescono a dare il proprio contributo. La prossima partita, in trasferta a Montà, segnerà l’avvio della seconda di fase di campionato che porterà alla costruzione della classifica per i playoff del titolo provinciale.

Sconfitta esterna, invece, per la squadra Bianca. I parziali sono specchio della gara disputata dalle ‘gattine’ presso la Libellula Arena di Bra: gara equilibratissima dove la differenza è stata in pochissimi particolari. Consapevoli dell’occasione persa, le cuneesi tornano in palestra per mettere a punto anche i piccoli dettagli.

Con la ripartenza del Campionato Under 14 si completa il quadro delle gare biancorosse. Le ragazze di coach Violino, formazione Rossa, sono scese in campo tra le mura amiche contro le ospiti di Villanova Mondovì, squadra appartenente al Granda Academy Network. Partita mai in discussione chiusa con un netto 3-0 in favore delle gatte.

Reduce dalla sconfitta in quel di Asti, la formazione Bianca ha affrontato la seconda forza del girone all’Ex Media 4. Coach Guerriero schiera in partenza Cravanzola, Levico, Ruggiero, Pascale, Shehu, Piovani e Rosso come libero. Le due squadre procedono appaiate fino al 19-18 quando, grazie ad un ottimo turno in battuta, il Savigliano mette in difficoltà la ricezione cuneese e si aggiudica il set. Nel secondo parziale le biancorosse si schierano con lo stesso sestetto vincendo con il parziale 25-23. Nel terzo set in campo Rossi per Ruggiero nel ruolo di opposto. Frazione in salita per infortunio di Rosso: la squadra perde stabilità in ricezione e sicurezza nei propri mezzi. Consentendo alle avversarie di prendere il largo ed aggiudicando il parziale. Nel quarto set le saviglianesi, forti dei due set vinti, giocano in scioltezza e forti di una squadra più equilibrata si aggiudicano anche questo set e l’incontro.

Altro derby del ‘Network’ nel campionato Under 13 con le ‘gattine’ scese in campo contro le ‘leoncine’ di Dogliani. Partita mai in discussione, le padrone di casa comandano chiudendo 3-0 in loro favore. Buona prova delle cuneesi che sul piano del gioco hanno fatto intravedere qualche passo avanti rispetto alle prime due giornate.

Una vittoria ed una sconfitta anche in I Divisione. Partenza in sordina per le ragazze della squadra Rossa che iniziano la partita in modo falloso specialmente in battuta. Dopo alcune indicazioni dalla panchina, le ragazze riprendono in mano il gioco e vincono il primo set in volata. Nel secondo e terzo parziale cresce la fiducia nella squadra che si porta a casa l'intera posta in palio mostrando un bel gioco con azioni di qualità. Brutta partenza anche per la formazione Bianca con un primo set caratterizzato da diversi errori di ricezione che hanno influito sul rendimento in attacco della formazione di Francesconi. Nel secondo e nel terzo set le cuneesi esprimono un gioco efficace che ha permette di controbattere punto a punto le giocate delle avversarie, ma concedendo al Borgonuovo Marene la possibilità di effettuare i break decisivi ed aggiudicandosi l'incontro.

Equilibrio di soddisfazioni anche nel CSI con la sconfitta delle Juniores e la vittoria delle Allieve. Al cospetto di un coriaceo e volitivo Villanova Volley, le ragazze di coach Peano offrono una prestazione costellata da numerosi errori e poco carattere. Dopo un buon primo set, nel secondo e terzo set la poca convinzione ha portato a una meritata sconfitta. Buona vittoria, invece, per le biancorosse di coach Guerriero: gara mai in discussione e dominata in tutti i fondamentali.