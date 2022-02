Volley femminile A1 - Bosca S.Bernardo Cuneo al lavoro con fiducia verso il finale di campionato e la prossima stagione

Dopo la grande prestazione contro Conegliano che non ha portato punti ma tanti applausi la Bosca S.Bernardo Cuneo guarda con rinnovata fiducia all’ultimo scorcio di regular season. Da qui a inizio aprile le gatte scenderanno in campo sette volte (tre tra le mura amiche e quattro in trasferta) con l’obiettivo minimo di eguagliare la settima posizione della passata stagione e quello massimo di centrare l’aggancio alla sesta piazza attualmente occupata dalla Reale Mutua Fenera Chieri, avversaria del derby di domenica 27 (ore 19:30, biglietti disponibili in sede e online su www.liveticket.it). Un traguardo difficile ma non impossibile se nelle prossime partite le cuneesi scenderanno in campo con la stessa determinazione mostrata al Palaverde e in quasi tutti i match della stagione. Nei quarti di finale dei playoff scudetto la Bosca S.Bernardo troverà una delle big contro le quali finora non ha quasi mai demeritato, e con il giusto approccio potrà dire la sua.

UNA SQUADRA DA PICCOLO SCHERMO Con la diretta su Sky Sport Arena del derby di domenica 27 e le dirette Rai di sabato 5 marzo, quando Marco Fantasia e Giulia Pisani racconteranno la sfida esterna alla capolista Vero Volley Monza (ore 20:45), e di sabato 26 marzo per la partita esterna con la Bartoccini Fortinfissi Perugia (ore 20:30), salgono a dieci le dirette televisive stagionali. Il derby delle bollicine con Conegliano, con tanti scambi lunghi e spettacolari tra cui quello che è subito stato definito ‘lo scambio dell’anno’, durato ben novantacinque secondi, è la dimostrazione del perché la Bosca S.Bernardo Cuneo, con la sua predisposizione a incontri combattuti e mai scontati, sia così appetibile per il piccolo schermo. Nel solo girone di andata i match delle gatte trasmessi da Rai e Sky hanno totalizzato oltre 700.000 spettatori per una durata di oltre venti ore di trasmissione in cui il nome della Città di Cuneo è entrato nelle case degli italiani. Tv, ma non solo: dallo scorso dicembre ogni giovedì le gatte sono protagoniste di una serie di interviste della redazione cuneese della Stampa che raccontano a tutto tondo la loro esperienza nella città dei sette assedi attraverso parole e immagini

AL LAVORO PER CRESCERE ANCORA Forte di un supporto sempre più convinto dei propri sponsor, da quelli storici a quelli arrivati da poco con tanto entusiasmo, e di una tifoseria che con le riaperture delle prossime settimane potrà essere ancora più vicina alla squadra, la società di via Bassignano è al lavoro ormai da mesi per la stagione 2022/2023. All’orizzonte c’è una crescita graduale ma costante come quella degli ultimi anni con il giusto mix di conferme e di nuovi innesti, in campo e fuori. La strada per competere con i top team passa anche e molto da una struttura societaria sempre meglio organizzata, e quindi la Cuneo Granda Volley sta concentrando una parte consistente dei suoi sforzi per rinforzarsi anche in questo settore, nevralgico per qualunque attività economica e sportiva.