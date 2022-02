Armando Verrua docet: avere animali domestici ci rende migliori e più felici

Chiunque abbia un animale in casa già lo sapeva, ma adesso arriva anche la conferma della scienza: avere un animale domestico rende le persone migliori.

La ricerca dell’Università Miami di Ohio negli Stati Uniti ha evidenziato come i padroni di animali domestici siano persone migliori delle altre.

Tipo, a Bra il presidente del Lions Club Bra Host e noto imprenditore Armando Verrua ha fatto questo esperienza con Golia, un affettuoso bovaro del Bernese, scoprendo che la sua presenza crea un clima super positivo per tutto l’ambiente. Tra una coccola e l’altra condividono stanze, uffici e le stagioni.

Ma vogliamo parlare della salute? Secondo la ricerca, chi vive con un animale domestico ha una salute migliore, tanto da andare dal medico il 15% in meno delle volte rispetto a chi non ha animali. Insomma, carta canta.

Avere un animale domestico, sempre secondo la ricerca, migliora anche la vita sociale. Sapete com’è, siete costretti a portarlo a spasso, al parco, dal veterinario... pure se non avete voglia, dovete lasciare il divano e andare. E perché no, incontrare altri gattari o cinofili come voi.