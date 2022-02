Luca Marenco, 31 anni, è il nuovo presidente dei giovani imprenditori della Cia Cuneo

Luca Marenco, 31 anni, diploma di agro-tecnico, è stato eletto alla guida dei giovani imprenditori Agia della Cia di Cuneo nell’assemblea del 15 gennaio 2022, quando sono stati rinnovati i vertici provinciali dell’associazione agricola.

Aveva già ricoperto il ruolo di vicepresidente nei quattro anni precedenti, quando a guidare l’organismo c’era Marco Bozzolo.

Sottolinea Luca: “Si tratta di una bella soddisfazione. Mi auguro, con l’aiuto di tutti, di svolgere al meglio il compito.

Anche perché la Cia è una grande famiglia nella quale ogni problema si discute e poi, insieme, si trova la quadra per risolverlo.

Da quando faccio parte dell’organizzazione, nel 2016, è sempre andata così.

Non si è mai mosso il singolo imprenditore da solo, ma un movimento di persone associate che ha ottenuto molti risultati concreti utili all’intera comunità agricola della provincia. Insieme si può costruire tanto”.

L’obiettivo principale del suo mandato?

“Cercare la strada per ridurre la burocrazia, diventata asfissiante e macchinosa soprattutto per i piccoli imprenditori che non possono tenere sotto controllo ogni cosa oppure permettersi dei dipendenti impegnati a seguire le pratiche.

Oggi servono troppe autorizzazioni, spesso simili, da troppi Enti diversi. E a volte, dovendo aspettare dei tempi lunghi per ottenerle, perdi il treno e l’opportunità di investire”.

Ma non solo?

“Mettere la mia esperienza al servizio di altri giovani che intendano aprire un’azienda agricola e provare a trasmettere loro la passione e il credere in questo mestiere.

Raccontando sempre ai consumatori-clienti la storia del prodotto in vendita, perché solo così si riesce a renderli partecipi dell’impegno, della passione, del rispetto verso la terra e l’ambiente che c’è dietro al nostro lavoro”.

Cosa significa essere giovani imprenditori?

“Credere in quello che ci hanno insegnato i nonni e i genitori e in ciò che si fa giorno dopo giorno. Anche se ci sono molte difficoltà da affrontare. Come i cambiamenti climatici.

Dobbiamo sempre reinventarci, in quanto ogni annata è diversa dalla precedente. Ma la gestione di un’azienda va fatta attraverso il confronto continuo con gli altri colleghi.

Il confronto è fondamentale, perché se viaggi da solo non combini nulla”.

Cosa serve a un giovane per avviare un’attività agricola?

“L’appoggio economico è importante. Però, è soprattutto necessario quello morale da parte di chi ha sempre lavorato la terra.

Obiettivo? Imparare ciò che di buono le generazioni prima delle nostre hanno da insegnarci, cercando, allo stesso tempo, di capire come migliorare il proprio percorso.

Perché non c’è niente di più sbagliato nel dire “abbiamo sempre fatto così”. Se rimani inchiodato alle tue idee non serve a nulla. E bisogna tenersi informati.

Ogni giorno, infatti, ci sono pratiche agricole nuove e macchinari più moderni che producono un minor impatto ambientale.

Quindi, mai smettere di essere curiosi, sperimentare e, ancora, confrontarsi. Riassunto in un concetto: “Piedi saldi per terra e testa che guarda avanti e, qualche volta, sogna”.

Cosa devono fare le Istituzioni?

“Il radicale snellimento della burocrazia. E mettere in campo finanziamenti per promuovere la sicurezza sul lavoro”.