A Cuneo per l'8 marzo due mostre dedicate alle donne

Lunedì 7 marzo, alle ore 17 presso la sala del CDT, Largo Barale, 1 a Cuneo verranno inaugurate due mostre nell’ambito delle iniziative per l’8 marzo.

La prima, presentata dall’Istituto storico della Resistenza, si intitola “Viaggiatrici” ed è stata curata dall’Associazione Toponomastica Femminile. Si tratta di un racconto corale su molti aspetti dei viaggi e degli spostamenti delle donne nel corso della storia. Si parla di pellegrine, profughe, migranti, circensi, donne esploratrici, cartografe, cicliste o donne in viaggio di nozze, in un intreccio di voci femminili sul tema del viaggio che, metafora della vita, in molti casi è raggiungimento dell’autonomia, appropriazione di spazi a lungo negati; in altri, lo spostamento è dolore, ulteriore negazione di spazio, tempo, identità.

La seconda mostra, a cura di Telefono Donna, si intitola “Per uscire dall'ombra". L’8 marzo diventa l’occasione per ricordare, accanto alle tante conquiste, la situazione di troppe donne nel mondo che vedono ancora violati i loro diritti. Un richiamo al valore della libertà e della dignità della donna.

La mostra rimarrà aperta dal 7 al 19 marzo nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30 e 14.30 – 18.00

sabato: 15,30-18,30

Info e prenotazione scuole: 0171.444835 – 349.1934153 – info@istitutoresistenzacuneo.it