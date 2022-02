A Dronero è tornato Giuanin Pajalunga

Il desiderio di continuare la tradizione del Carnevale, omaggiando in particolare la figura di Giuanin Pajalunga.

Un giovedì grasso ricco di emozioni ieri, 24 febbraio, a Dronero. Dal 2015, indossando rigorosamente gli abiti tradizionali, il cittadino dronerese Gianfranco Massimo fa rivivere il ricordo di Giuanin Pajalunga, storico personaggio conosciuto non soltanto Dronero ma anche nei paesi limitrofi.

Nato nel 1907 e morto nel 1985 Pajalunga faceva il becchino, portando in carrozza le salme lungo le vie della città prima della sepoltura, accompagnato dai suoi due fedeli cavalli: Ciro e Nello.

Anche quest'anno è tornato. Insieme a Giuanin Pajalunga (Gianfranco Massimo) sua moglie (Sissi Isaia), Dragone (Umberto Brignone), Dragonetta (Silvia Demaria), le paggette (Elisa Poetto, Veronica Olivero e Paola Demaria), i paggi (Walter Arneodo, Stefano Demaria e Lorenzo Garnero), Enzo Giordano detto Giotto (Ivan Chiapale), i Marchesi di Ricogno (Fiorenza Pellegrino e Sergio Lerda), ed il granciambellano (Giuseppe Mauro).

Per le vie del centro come un tempo e poi a salutare i bimbi delle scuole di Dronero, Pratavecchia e Roccabruna, portando loro sorrisi e stupore. Domani pomeriggio, invece, i personaggi saluteranno, dall'esterno, gli ospiti della Casa della Divina Provvidenza "Le Perle", della casa di riposo Opere Pie Droneresi e dell'ospedale civile San Camillo De' Lellis.

Pajalunga che si racconta. Con la partecipazione straordinaria di Dante Bruno e Cristina Demarchi nei panni di Gianduja e Giacometta, e con la regia ed il montaggio di Roberto Acchiardo, sono stati registrati tre bellissimi video. Costumi originali e rivisitati come quelli dell’epoca, parlata in piemontese con sottotitoli in italiano. Il primo, intitolato "Scomparsa della Salma a Morra di Villar San Costanzo" è stato pubblicato ieri su youtube. Domenica 27 febbraio verrà invece pubblicato "Pajalunga al posto di blocco", mentre martedì 1 marzo sarà la volta del terzo, "Il ritorno del Diavolo sul Ponte Vecchio".

"È ogni volta una grande emozione far tornare dal paradiso Pajalunga" - dice Gianfranco Massimo - "Sempre abbiamo bisogno di sorridere, ma ancor più in questo momento. Io spero nel mio piccolo di regalare a tutti un momento felice, con l'augurio per tutti di tanti, tanti altri!".