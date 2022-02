A Fossano la presidente della Commissione regionale Pari Opportunità

Lunedì 28 febbraio alle ore 15 presso la Sala Rossa del Municipio di Fossano, l’Amministrazione comunale organizza un incontro pubblico sul tema delle politiche per le Pari Opportunità. Ospite illustre dell'evento: la dottoressa Maria Rosa Assunta Porta, presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità.



Insegnante, formatrice e collaboratrice del Provveditorato agli Studi di Alessandria, Maria Rosa Assunta Porta è stata amministratrice comunale di Novi Ligure per quattro legislature. È entrata in Consiglio comunale per la prima volta nel 1999 e in seguito fu nominata capogruppo. Fu rieletta nel 2004 ricoprendo il ruolo di presidente di commissione per cinque anni. Alla vigilia delle elezioni 2009 ha dato vita a una lista civica ed è stata nuovamente eletta, ricoprendo pure il ruolo di presidente del Consiglio Comunale. Oltre al ruolo di presidente di Commissione comunale Sanità Affari Sociali, è stata anche componente della Commissione Permanente per le Pari Opportunità della Provincia di Alessandria.



Nel 2019 si è candidata al Consiglio Regionale a supporto del presidente Alberto Cirio, ma non è stata eletta. In seguito il Consiglio stesso l’ha nominata nella Commissione Regionale per le Pari Opportunità, dove ricopre oggi la carica di presidente. All'interno del proprio partito, Forza Italia, ricopre la carica di coordinatrice regione di "Azzurro Donna" ed è stata recentemente eletta vicecoordinatrice nazionale dello stesso movimento.



Affiancata dall’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Fossano, l'avvocato Ivana Tolardo, la dottoressa Porta illustrerà i progetti e le iniziative che intende realizzare la Commissione, anche in collaborazione con l'Amministrazione comunale.



L'ingresso alla Sala Rossa, regolato secondo la vigente normativa, è a numero chiuso e richiede comunicazione preventiva.