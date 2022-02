A marzo inizia la nuova raccolta rifiuti ad Alba: si apre l'Ecosportello in via Vivaro

Un consiglio comunale del 25 febbraio con diverse interrogazioni, dopo il toccante ricordo di Romano Marengo e Ferruccio Fontana, due persone che hanno dato tanto ad Alba a livello politico e sociale negli anni ’90 e primi anni 2000. Erano presenti i famigliari. Tra gli argomenti si è parlato di sport, parcheggi e gestione rifiuti.



E lo sport, tanto caro a Ferruccio Fontana, è una tematica portata in interrogazione dalla consigliera Rosanna Martini che ha chiesto al Comune come intende sostenere le famiglie e le varie associazioni in questo momento di difficoltà economica, e come promuovere le varie discipline sportive. Il sindaco Carlo Bo risponde così: «Lo sport è una tematica importante perché in primis riguarda il tessuto sociale e la salute. Tocca anche l’aspetto economico. Posso rispondere dicendo che si potrà utilizzar il disavanzo Covid19 per le famiglie e le associazioni sportive. La cifra verrà resa nota dopo l’approvazione del bilancio consuntivo a marzo. Per la promozione cercheremo di coinvolgere tutti gli attori, a partire dalle scuole, dagli addetti ai lavori, dall’Asl. Quindi gli interventi ci saranno, senza dimenticare gli aiuti di Governo per l’aumento dei costi fissi».



Mario Marano sui parcheggi esterni in riferimento ai futuri lavori di autostrada e terzo ponte ha chiesto come il Comune interverrà per diminuire il traffico. L’assessore Fernanda Abellonio ha risposto così: «Nella zona di via Asti verrà creato un distributore moderno con benzina, gasolio, elettricità, gas naturale Gnl e Gnc. Qui ci sarà un punto per i mezzi pesanti con servizi dedicati a loro: una zona logistico dove le navette porteranno le derrate in città, decongestionando così il traffico rallentato dai mezzi pesanti. Potranno essere ospitati circa 50 autoarticolati con paline per alimentare anche i mezzi refrigeranti. Un lavoro che al Comune non costerà nulla».



Il consigliere Lorenzo Barbero richiede delucidazioni sulla raccolta rifiuti che inizierà a breve: come si comporterà il Comune per sensibilizzare la cittadinanza? L’assessore Marco Marcarino precisa: «Dal 1 luglio i sacchi neri saranno aboliti, ci saranno sacchetti dedicati e codificati secondo la tariffa Tari. Il Comune vuole differenziare bene i rifiuti per rendere la città sempre più pulita. Nei mesi a venire ci saranno incontri con la cittadinanza, già pensati con i presidenti dei vari comitati di quartiere, e la cooperativa Erica aiuterà nel rapporto con le associazioni e gli amministratori dei condomini. Faremo una comunicazione massiva.



In via Vivaro 2 verrà aperto l’Ecosportello dove verranno consegnati i sacchi dedicati, i contenitori per l’organico, e dare informazioni a tutti. Qui si potranno segnalare anche depositi abusivi di rifiuti, così da facilitare le forze dell’ordine ad intervenire in modo tempestivo.



Gli orari saranno: ore 9-15 lunedì-sabato, e il giovedì ore 13-19, e lo sportello sarà aperto dal 1 marzo con consegna sacchi umido e plastica. Dal 1 aprile al 30 giugno attiveremo la consegna massiccia ai cittadini di tutte le tipologie di sacchi. Si potrà anche prenotare e fare consegna direttamente nei quartieri in loco».