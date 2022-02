Al via i lavori per la velostazione del Movicentro di Cuneo: potrà ospitare 56 biciclette

Partiranno nei primi giorni di marzo, quindi già la prossima settimana, i lavori per la seconda velostazione di Cuneo, quella del Movicentro. La prima è già stata realizzata nell'area del parco fluviale.

Quella che invece sorgerà al Movicentro sarà realizzata nella zona del parcheggio, al piano dei binari, dalla ditta Riberi Costruzioni s.a.s. di Busca, su progetto degli architetti Michele Cassino e Manuela Rosso dello studio 3Mark di Cuneo.

Come spiega l'architetto Cassino, l’intero progetto si sviluppa secondo la volontà di dare alla nuova area una connotazione specifica di uniformità che lega la velostazione alla piazza. Si sono così realizzate particolari geometrie con assi direttori che partendo dalle facciate dell’edificio formano delle forme trapezoidali riprese nelle sedute, nell’aiuola e nella stessa pavimentazione.

La velostazione, che ospiterà circa 56 biciclette, è un volume bianco a base rettangolare di dimensioni di 15,70 metri di lunghezza e 5,30 metri di larghezza.

La struttura è completamente metallica. Il progetto iniziale è stato leggermente rivisto nei materiali, a causa degli aumenti che proprio i materiali hanno subito negli ultimi mesi.

Il tetto è realizzato con una semplice copertura in lamiera metallica dello stesso colore delle pareti, con il colmo che taglia diagonalmente la base rettangolare dell’edificio creando falde triangolari che partono dall’altezza di 3 metri nel punto più basso fino ad arrivare a 5 metri nella parte più alta.

La colorazione della pavimentazione della piazza, realizzata con vernici all’acqua utilizzate soprattutto nell’ambito dell’urbanismo tattico, dà vita ad un’area ben definita con forme trapezoidali di color rosso beige e verde pallido, in contrasto con il colore bianco di tutti gli “oggetti appoggiati” sopra.

Per riconoscere in modo chiaro e univoco la funzione principale della piazza e del futuro fabbricato si è deciso di realizzare una sorta di “insegna” lunga circa 11 metri e alta 1 realizzata con le singole lettere in metallo che compongono la parola V E L O S T A Z I O N E.

Questa ha anche la funzione di rastrelliera portabici, in quanto è sufficiente adagiare sulle lettere le biciclette e legarle con la propria catena.

A servizio dei fruitori vengono realizzate tre sedute a forma trapezoidale in calcestruzzo e un’ampia aiuola di betulle, il cui tronco bianco striato di nero e le foglie di forma triangolare della betulla inoltre, “riprendono” la facciata della velostazione.